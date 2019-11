„Bewusst gesund“: Augenlaser, Leben mit HIV, Dengue-Fieber, zuckerfrei durch den Advent und Vitamin D im Alter

Am 30. November um 17.35 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Christine Reiler ist aus der Babypause zurück und präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 30. November 2019, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Augenlaser

Die Korrektur von Sehschwächen mittels Laserbehandlung hat in den vergangenen Jahren große Fortschritte gemacht. Musste bisher die oberste Hornhautschicht mit einem großen Schnitt aufgeklappt werden, um die Fehlsichtigkeit zu beheben, genügt durch eine neue Methode ein kleiner Schnitt, um das überschüssige Gewebe zu entfernen. Das ist für das Auge schonender, die Patientinnen und Patienten haben nach der Operation kaum Schmerzen und die Heilung erfolgt schneller. Allerdings ist nicht jedes Auge für eine solche Behandlung geeignet. Gestaltung: Christian Kugler.

Leben mit HIV

In Österreich leben ca. 9.000 Menschen mit der Diagnose HIV-positiv und jedes Jahr gibt es 400 Neuinfektionen. Jede fünfte Neuerkrankung betrifft eine Frau über 40 Jahre. Kam das vor 25 Jahren einem Todesurteil gleich, ist es mittlerweile eine chronische Erkrankung, die gut behandelbar ist. Bei einer effektiven Therapie ist das Virus nicht mehr nachweisbar. Trotzdem sind Vorurteile und Berührungsängste in der Bevölkerung weit verbreitet. Was die Diagnose für die Betroffenen bedeutet, erklärt Christian Wallner. Er ist selbst infiziert und unterstützt Betroffene und ihre Angehörigen mit dem Verein „positiver Dialog“.

Dengue-Fieber

Kabarettistin Nadja Maleh liebt es, im Winter zu verreisen – vor allem Asien hat es ihr angetan. Im Jänner dieses Jahres wurde sie in Thailand von einem infizierten Moskito gestochen und bekam das Dengue-Fieber. Ganze sechs Wochen wurde die Wienerin von diesem viralen Infekt außer Gefecht gesetzt. Diese Virusinfektion ist in westlichen Ländern zwar gut behandelbar, doch derzeit gibt es noch keine Schutzimpfung gegen das Dengue-Fieber. Inzwischen steht Nadja Maleh wieder auf der Bühne. Gestaltung: Steffi Zupan.

Zuckerfrei durch den Advent

Jede/r Erwachsene in Österreich nimmt jährlich durchschnittlich 35 Kilogramm Zucker zu sich – das ist eindeutig zu viel. Die WHO empfiehlt maximal 50 Gramm täglich, wobei eine weitere Reduktion um die Hälfte diskutiert wird. 25 Gramm – das sind sechs Stück Würfelzucker – ist nicht viel, wenn man weiß, in welchen Lebensmitteln Zucker enthalten ist. Doch es gibt Alternativen und immer mehr Menschen ernähren sich zuckerfrei. So wie Isabella Radich, die ihre Ernährung komplett umgestellt hat und selbst in der Weihnachtszeit auf Zucker verzichtet. Gestaltung: Steffi Zupan.

„Bewusst gesund“-Tipp: Vitamin D im Alter

Im Winter schaffen es die meisten höchstens am Wochenende ans Tageslicht oder gar in die Sonne. Das schlägt nicht nur aufs Gemüt, sondern auch auf die Produktion von Vitamin D. Welche Auswirkungen Vitamin-D-Mangel hat und ob ältere Menschen generell Vitamin D einnehmen sollen, darüber informiert Prof. Siegfried Meryn.

