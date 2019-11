Michael Pötscher wird neuer Chief Marketing Officer (CMO) bei Bitpanda

Bitpanda, europäischer Marktführer im Bereich digitale Assets, begrüßt Michael Pötscher als neuen Chief Marketing Officer.

Wien (OTS) - Bitpanda, europäischer Marktführer im Bereich digitale Assets, begrüßt Michael Pötscher als neuen Chief Marketing Officer. Pötscher wird ab 2. Dezember 2019 das Management-Team verstärken, um die Unternehmensvision der Tokenisierung international voranzutreiben.

Michael Pötscher verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Umsetzung globaler Marketingstrategien mit Schwerpunkten in den Bereichen Brand Leadership, Product Marketing, Unternehmenskommunikation, E-Commerce und Bedarfsgenerierung. Als langjähriger CMO von TourRadar setzte Pötscher insbesondere auf datengetriebenes Marketing, Customer Experience Management sowie den Ausbau der Echtzeit-Reaktion auf Kundenbedürfnisse und Kundenverhalten und entwickelte TourRadar zu einem der weltweit größten Online-Reiseanbieter für mehrtägige Touren. Dabei konnte das Start-up eine Series-C-Runde in Höhe von 50 Millionen US-Dollar abschließen.

Mehr als eine Million Nutzer auf der Bitpanda-Plattform

„Dieser Schritt wird uns dabei helfen, unser Marketing weiter zu professionalisieren und dabei die vorhandene Expertise des Teams bestmöglich einzusetzen. Wir freuen uns darauf, dass Michael Pötscher unser Marketing mit frischem Wind sowie seiner 10-jährigen Erfahrung im Aufbau einer international bekannten Plattform bereichern wird. Wir sind davon überzeugt, dass sowohl sein Fachwissen als auch seine Erfolgsbilanz von entscheidender Bedeutung sein werden, um Bitpanda auf das nächste Level zu heben, unsere Basis von 1 Million Nutzern weiter auszubauen und die Innovationskraft der Bitpanda-Plattform zu kommunizieren” , so Eric Demuth, Co-Founder und CEO von Bitpanda.

Michael Pötscher, ab 2. Dezember 2019 neuer CMO von Bitpanda, sagt dazu: „Die Mission von Bitpanda, nämlich das Investieren nachhaltig zu verändern, Hindernisse abzubauen und traditionelle Finanzprodukte in das 21. Jahrhundert zu bringen, hat mich sofort überzeugt. Die Tatsache, dass das Unternehmen mittels innovativer Produkte ohne externe Finanzierungsmaßnahmen so schnell gewachsen ist und auch die erhaltenen Auszeichnungen von Bitpanda waren für mich ausschlaggebende Kriterien, dem Team beizutreten. Mit einer datenbasierten Herangehensweise für das Marketing werden wir die Schwerpunkte für 2020 und darüber hinaus auf die Skalierung von neuen Produkten und Services setzen.”

Gegenwärtig hat Bitpanda mehr als eine Million Nutzer und beschäftigt über 160 Mitarbeiter. Mit einer PSD2-Lizenz für Zahlungsdienstleister, modernsten Sicherheitstechnologien sowie dem einfachsten und schnellsten Zugang zu digitalen Assets hat sich Bitpanda zu der europaweit beliebtesten Handelsplattform für Anfänger und Experten entwickelt. Das Unternehmen ist fest von der Innovationskraft von Kryptowährungen, digitalen Assets und der Blockchain-Technologie überzeugt.

Hinweise an die Redaktion

Über 1 Mio. registrierte Nutzer

Europas erfolgreichster IEO mit 43,6 Mio.€

900+ Mio.€ Trading-Volumen im Jahr 2018

145.000 Downloads der Bitpanda Android-App

33 digitale Assets inklusive Edelmetalle

160+ Teammitglieder

Bildmaterial

