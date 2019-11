Ferdinand Zvonimir Habsburg-Lothringen zu Gast bei „Vera“ – am 29. November in ORF 2

Wien (OTS) - Der Urenkel von Kaiser Karl, Ferdinand Zvonimir Habsburg-Lothringen, ist am Freitag, dem 29. November 2019, um 21.20 Uhr in ORF 2 in einer neuen Ausgabe von „Vera“ zu Gast. Im Gespräch mit Vera Russwurm erzählt er über seine Karriere als Rennfahrer, seine Ziele und seinen Glauben.

Ferdinand Zvonimir Habsburg-Lothringen ist der Urenkel des letzten österreichischen Kaisers. Das Ende der Monarchie und der Wegfall der kaiserlich-königlichen Pflichten für die Mitglieder des Hauses Habsburg hat für den 22-Jährigen auch einen Vorteil: Er kann sich voll und ganz auf seine wahre Leidenschaft konzentrieren – das Rennfahren. Beruflich läuft es großartig für den jungen Habsburger:

Nach zwei erfolgreichen Saisonen in der europäischen F3-Rennserie ist er nun in der DTM bei der James-Bond-Marke Aston Martin unter Vertrag. Ferdinand spricht mit Vera aber nicht nur übers Rennfahren, seine Ziele, die bis in die Formel 1 reichen, und was Morgen-Gottesdienste mit der Performance beim Qualifying zu tun haben, sondern auch über die Verantwortung, diesen Namen zu tragen, seine von Fehlstunden gezeichnete Schulkarriere und sein spätes Bekenntnis zur katholischen Kirche.

