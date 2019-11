Musikalische Liebeserklärung: Neuer Konzertfilm „Jonas Kaufmann – Mein Wien“ im ORF RadioKulturhaus präsentiert

TV-Premiere am dritten Adventsonntag, 20.15 Uhr in ORF III, im Rahmen von „Erlebnis Bühne mit Barbara Rett“

Wien (OTS) - Wienerliedklassiker wie „Wien, du Stadt meiner Träume“, „Ich muss wieder einmal in Grinzing sein“ oder „Der Tod, das muss ein Wiener sein“ – dargeboten von einem Weltstar der Klassik. Auf seiner neuesten CD „Wien“ unternimmt Startenor Jonas Kaufmann eine akustische Reise durch die facettenreiche Wiener Musik. Thomas Voigt und Wolfgang Wunderlich haben die Klänge des Albums in einen neuen Konzertfilm gegossen, dessen Basis der im Oktober im Wiener Konzerthaus stattgefundene Auftakt der „Mein Wien“-Tournee bildet. Außerdem führt der deutsche Opernsänger an jene Orte, die den Charme der Donaumetropole ausmachen. Gestern, am Mittwoch, dem 27. November 2019, begrüßte ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz rund 200 Gäste zur Vorpremiere der Produktion ins ORF RadioKulturhaus, darunter – neben dem Star des von Barbara Rett moderierten Abends, Jonas Kaufmann – Dirigent Jochen Rieder, Regisseur und Autor Thomas Voigt, Produzent Bernhard Fleischer, Vice President Sony Classical Per Hauber, den Geschäftsführer der Bundestheater-Holding Christian Kircher, weiters Leona König, Obfrau der International Music Foundation, Elmar Kruse, Geschäftsführer C Major Entertainment u. v. a.

Das ORF-Publikum darf sich auf die Erstausstrahlung von „Jonas Kaufmann – Mein Wien“ am dritten Adventsonntag, dem 15. Dezember 2019, um 20.15 Uhr in ORF III, im Rahmen eines dreiteiligen „Erlebnis Bühne“-Abends, freuen. ARTE zeigt den Film am 22. Dezember um 17.00 Uhr.

ORF-Generaldirektor Wrabetz: „Außerordentlicher Konzertfilm im ORF-III-Adventprogramm“

„Das musikalische Wien hat in der Filmgeschichte eine sehr lange Tradition. Mit dieser wunderbaren Produktion ist sie nun um ein sehr prominentes Kapitel reicher“, sagt ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz. „Ich freue mich sehr, dass wir dem ORF-Publikum im Adventprogramm diesen außerordentlichen Konzertfilm präsentieren dürfen und möchte Jonas Kaufmann und unseren internationalen Koproduktionspartnern Sony Classical Music, ZDF/ARTE und Bernhard Fleischer für diese großartige Kooperation mit ORF III danken“, so Wrabetz.

Kaufmann: „Das einzigartige Wien mit seinen unsterblichen Melodien hochleben lassen“

„Die Liebe und der Stolz der Wienerinnen und Wiener zur Kultur ist das, was die Donaumetropole so einzigartig macht. Als ich die Stadt zum ersten Mal im Alter von rund 14 Jahren besuchte, zog sie mich sogleich in ihren Bann. Deshalb ist es mir eine große Freude, das einzigartige Wien mit seinen unsterblichen Melodien aus Operette und Wienerlied hochleben zu lassen“, betont Jonas Kaufmann.

Zum Inhalt von „Jonas Kaufmann – Mein Wien“

In der internationalen Koproduktion von ORF III Kultur und Information, Bernhard Fleischer Moving Images, ZDF/ARTE und Sony Classical besucht der deutsche Startenor jene Orte, die die österreichische Bundeshauptstadt für ihn so einzigartig machen – ob den Wiener Prater, die Heurigengegend Grinzing, die Würstelstand-Ikone „Bitzinger“ oder den Wiener Zentralfriedhof. Außerdem erzählt Kaufmann von seiner tiefen Verbundenheit zur Donaumetropole, die ihm seit seinem 14. Lebensjahr ans Herz gewachsen ist. Musikalische Grundlage des Films ist das Auftaktkonzert seiner „Mein Wien“-Tournee, das im Oktober im Wiener Konzerthaus aufgezeichnet wurde. An Kaufmanns Seite sang Sopranistin Rachel Willis-Sørensen, begleitet von der Prague Philharmonia unter der Leitung von Jochen Rieder. Konzertregie führte Elisabeth Malzer.

