Nächster Halt: Tirol! SMATRICS treibt Ausbau mit 350 kW Ultra-Schnellladestationen weiter voran

5 Minuten laden, 100 km fahren bereits in vier Landeshauptstädten realisiert

Wien/Innsbruck (OTS) - Wien, Graz, Salzburg und Innsbruck – ab sofort verfügen vier Landeshauptstädte über die neueste Technologie zum Ultra-Schnellladen für E-Autofahrer. Am neuesten Standort beim MERKUR Markt in Innsbruck, in unmittelbarer Nähe zum Autobahnknotenpunkt A12/A13, stehen bis zu 350 kW Ladeleistung bereit. An vier High Power Chargern (HPC) kann künftig innerhalb von 5 min bis zu 100 km Reichweite geladen werden.

SMATRICS, der Elektromobilitätspionier in Österreich, eröffnet innerhalb kürzester Zeit bereits den vierten High Power Ladepark an einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt im urbanen Umfeld. Als erster Standort wurde Mitte 2018 der Verteilerkreis in Wien in Betrieb genommen, gefolgt vom Autobahnknotenpunkt A2/A9 in Graz im Juli. Nach dem Knotenpunkt A1/A10 in Salzburg vor wenigen Wochen kommt nun auch die Tiroler Landeshauptstadt hinzu. Der neue Ultra-Schnelllade-Standort befindet sich wiederum zentral gelegen, in nächster Nähe zum Autobahnknotenpunkt A12/A13 am MERKUR Kundenparkplatz, Mitterweg 21 in Innsbruck. Hier können an vier Ladestationen bis zu vier Fahrzeuge mit 150 kW oder zwei Fahrzeuge mit 350 kW gleichzeitig laden.

„Von Innsbruck aus überquert man sowohl im Norden als auch im Süden nach weniger als 40 Kilometern die Landesgrenze – hier schaffen wir die Basis für grenzüberschreitende Elektromobilität und Langstreckentauglichkeit.“, erklärt Dr. Michael-Viktor Fischer, Geschäftsführer von SMATRICS. Denn vier Fahrzeuge können gleichzeitig mit jeweils 150 kW laden – mehr als dreimal so schnell wie der aktuelle Standard von 50 kW. „Immer mehr neue Modelle mit Ladeleistungen von 150-350 kW werden in Kürze auf den Markt drängen, dafür baut SMATRICS vor“, so Fischer.

Die Ladestationen befinden sich am MERKUR Kundenparkplatz und damit am Gelände des bereits bewährten Standortpartners REWE International AG, mit dem bereits zahlreiche Ladestellen errichtet wurden. „Die Dauer eines Einkaufs ist eine Zeitspanne, in der man sich bisher – je nach Ladeleistung – im Schnitt 100 Kilometer hinzuladen konnte. An den neuen Stationen sind es nun 300 km, das bedeutet einen weiteren Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden sowie eine Aufwertung für unseren Standort“, so Harald Mießner, Vorstand von MERKUR.

Der vierte Standort unterstreicht einmal mehr den technologischen Vorsprung, dem sich SMATRICS verschrieben hat. Und die technische Besonderheit liegt dort nicht nur in der Ladeleistung, sondern auch in der kombinierten Pufferbatterie, die Teil des Ladeparks ist. Dipl.-Wirt.-Ing. Hauke Hinrichs, Geschäftsführer und COO von SMATRICS, erklärt: „Diese Großbatterie mit 500 kW und 500 kWh ist in der Lage, im Fall von Belastungsspitzen – sogenannten Peaks – diese zu glätten und reduziert somit Netzkosten und Belastung. Zukünftig könnten wir damit sogar HPC Anlagen bauen, wo wir gar keine Mittelspannung haben.“

Die High-Power-Charging Anlage wurde im Rahmen des europäischen Förderprojekts ultra-E errichtet, die Großbatterie ist Teil des Projektes SYNERG-E und wird von VERBUND betrieben.

„Vier Standorte in weniger als einem Jahr – ein Grund, stolz zu sein, aber sicher nicht, um sich auf dem Erreichten auszuruhen. Unsere HPC Kompetenz geben wir nun als Dienstleistung an unsere Kunden weiter“, so Hinrichs abschließend.

SMATRICS

ist führender Anbieter von Dienstleistungen rund um das Thema Elektromobilität und betreibt als erster und einziger Anbieter ein flächendeckendes Hochleistungs-Ladenetz in Österreich und über die Grenzen hinaus. Das Leistungsspektrum umfasst zudem maßgeschneiderte Ladelösungen für Unternehmen, deren Mitarbeiter, Kunden und Gäste. Von Installation und Betrieb der Infrastruktur über individuelle Verrechnungsmodelle bis hin zu White Label Angeboten bietet SMATRICS alle Leistungen aus einer Hand.



Über ultra-E

Das Projekt ultra-E ist teilfinanziert durch die “Connecting Europe Facility” der Europäischen Union. Das Projektkonsortium setzt sich aus einer breiten Allianz aus Energieunternehmen, Fahrzeugherstellern, Automobilzulieferern, einer Roaming-Plattform und öffentlichen Institutionen zusammen und hat sich zum Ziel gesetzt, die ersten 25 High Power Charging (HPC) Stationen in Europa zu errichten. Mehr Informationen: https://www.ultra-e.eu/

Über SYNERG-E

Mit der steigenden Nachfrage nach Hochleistungsladung (HPC) für Elektrofahrzeuge (EV) wird die Notwendigkeit von Netzanschlüssen bis zu 1 MW pro Ladestelle bereits 2018 Realität. Dies führt zu einem zunehmenden Problem hinsichtlich des Netzanschlusses an den am besten geeigneten Standorten zum Aufladen von Elektrofahrzeugen wie Autobahnen, Einkaufszentren oder Tankstellen. Außerdem wird die Stromerzeugung immer volatiler, was die Anforderungen an den Ausgleich des Stromnetzes erhöht. Das SYNERG-E-Projekt adressiert beide Herausforderungen, indem es einerseits eine zuverlässige Stromversorgung für HPC-Netzbetreiber sicherstellt und andererseits Netzdienste für Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) bereitstellt. In diesem innovativen Synergieprojekt haben sich starke Partner aus der Strom- und E-Mobilitätsbranche zusammengeschlossen.

https://www.synerg-e-project.eu

Rückfragen & Kontakt:

SMATRICS GmbH & Co. KG

Dipl.-BW Birgit Wildburger

Europaplatz 2/ Stiege 4/ 3.OG, 1150 Wien

Tel.: +43 153 22 400 55 621

E-Mail: birgit.wildburger @ smatrics.com



www.smatrics.com

www.facebook.com/SMATRICS.net

www.twitter.com/smatricscom