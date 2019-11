Sozialministerium gratuliert dem Wiener Beratungszentrum zum Europäischen VINCE Validation Prize 2019

Wien (OTS/BMASGK) - Das Beratungszentrum für Migranten und Migrantinnen in Wien wurde für seine Arbeit im Bereich der Anerkennung und Bewertung von Qualifikationen als bestes europaweit eingereichtes Projekt ausgezeichnet. Sozialministerin Brigitte Zarfl freut sich, dass die Arbeit der von ihrem Ressort geförderten Beratungsstellen mit der Auszeichnung als Best Practice Beispiel auch auf europäischer Ebene die gebührende Anerkennung findet. „Unser Ziel muss sein, die Kompetenzen aller in Österreich lebenden Personen bestmöglich zu nutzen, um so den Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften gut abdecken zu können. Dazu leisten die Beratungsstellen nach dem Anerkennungs- und Bewertungsgesetz einen wichtigen Beitrag“, so die Sozialministerin.****

Der Preis wurde am 14. November 2019 in Barcelona im Rahmen der Abschlusskonferenz von VINCE (Validation for Inclusion of New Citizens of Europe), einer EU-Initiative von Erasmus+ verliehen.

Das Beratungszentrum vertritt die österreichweiten Anlaufstellen für Personen mit im Ausland erworbenen Qualifikationen und ist einer von vier Projektträgern, die als Beratungsstellen nach dem Anerkennungs- und Bewertungsgesetz eingerichtet sind. Diese bieten mehrsprachige Beratung sowie Unterstützung in den Verfahren zur Anerkennung und Bewertung von im Ausland erworbenen Qualifikationen an. Das Beratungszentrum für Migranten und Migrantinnen ist eine der ältesten und größten Beratungseinrichtungen in Österreich und besteht seit dem Jahr 1983.

Die beachtliche Zahl der seit 2013 beratenen Personen zeigt die Notwendigkeit, Migrantinnen und Migranten auf ihrem Weg zur qualifikationsadäquaten Beschäftigung am Arbeitsmarkt zu unterstützen. Allein im Vorjahr haben österreichweit mehr als 8.000 Personen das Beratungsangebot in Anspruch genommen. Die Kundinnen und Kunden erhalten neben fundierter Information über die Anerkennungs- und Bewertungsmöglichkeiten in Österreich auch Unterstützung bei Übersetzungen und Hinweise auf Fördermöglichkeiten.

Nähere Informationen zum VINCE Validation Prize:

https://www.anlaufstelle-anerkennung.at/articles/view/503

