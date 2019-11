Ausbildungsvielfalt unter einem Dach - Tage der offenen Tür am Firnberg Bildungscampus

Wien (OTS) - Am 29. November und 30. November 2019 öffnen die Hertha Firnberg Schulen für Wirtschaft und Tourismus ihre Tore für interessierte Gäste. Die Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, den modernen zentralgelegenen Schulstandort im 22. Bezirk kennenzulernen und sich die vielfältigen innovativen Ausbildungsprogramme zu informieren. Schülerinnen und Schüler geben zudem Einblick in ihren abwechslungsreichen Schulalltag.

Mit fünf Ausbildungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten im Bereich Wirtschaft, Tourismus und Gastronomie bieten die Hertha Firnberg Schulen eine einzigartige Ausbildungsvielfalt für unterschiedliche Interessen. Einen hohen Stellenwert in allen Schwerpunkten nehmen die Fremdsprachen ein. Eine Vielzahl der Ausbildungen wird sogar in englischer Arbeitssprache geführt. Darüber hinaus bietet die Schule drei weitere Fremdsprachen an. Zur Förderung fremdsprachlich besonders interessierter Schülerinnen und Schüler bieten die Hertha Firnberg Schulen ein Ausbildungsprogramm mit einem bilingualen englisch-französischen Schwerpunkt an. Auch Auslandssemester und Praktika im Ausland werden aktiv gefördert.

Zudem wird an den Hertha Firnberg Schulen großes Augenmerk auf die Entwicklung von digitaler Kompetenz gelegt. Schülerinnen und Schüler mit besonderem Interesse an Informationstechnologie, neuen Medien und Naturwissenschaften profitieren von einer einzigartigen Kooperation mit der Fachhochschule Technikum Wien.

Auch in den touristischen Ausbildungen blickt die Schule mit einer durchdachten zukunftsorientierten Kombination aus fremdsprachlicher, wirtschaftlicher und praktischer Ausbildung sowie Allgemeinbildung weit über den Tellerrand klassischer Karriereperspektiven hinaus und legt damit den Grundstein für eine erfolgreiche Karriere in der vielfältigen Dienstleistungsbranche.

Neben Informationen über die vielfältigen Ausbildungsprogramme erhalten die Besucherinnen und Besucher an den „Tagen der offenen Tür“ Einblick in die professionelle Küchen- und Serviceausbildung der 3-jährigen und 5-jährigen Tourismusausbildung. Die fundierte Fachausbildung durch erfahrene PraktikerInnen, wie Haubenkoch Johann Reisinger, zielt neben dem Erlernen fachlicher Fertigkeiten auch maßgeblich auf die Entwicklung von Soft-Skills für das spätere Berufsleben, unabhängig von der Branche, ab. Eine Kostprobe ihres Könnens geben die Schülerinnen und Schüler im À-la-carte-Restaurant.

Tage der offenen Tür

Freitag, 29. November 2019 von 14:00 bis 18:00 Uhr

Samstag, 30. November 2019 von 09.00 bis 14:00 Uhr

Datum: 29.11.2019, 14:00 - 18:00 Uhr

Ort: Hertha Firnberg Schulen für Wirtschaft und Tourismus

Firnbergplatz 1, 1220 Wien, Österreich

Url: http://www.firnbergschulen.at

Tage der offenen Tür

Freitag, 29. November 2019 von 14:00 bis 18:00 Uhr

Samstag, 30. November 2019 von 09.00 bis 14:00 UhrFreitag, 29.

Datum: 30.11.2019, 09:00 - 14:00 Uhr

Ort: Hertha Firnberg Schulen für Wirtschaft und Tourismus

Firnbergplatz 1, 1220 Wien, Österreich

Url: http://www.firnbergschulen.at

Rückfragen & Kontakt:

Hertha Firnberg Schulen für Wirtschaft und Tourismus

Firnbergplatz 1

1220 Wien

Tel: +43 1 258 41 60-0