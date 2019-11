KV-Abschluss Güterbeförderung: 2,5 Prozent mehr Lohn für Lkw-FahrerInnen

Gewerkschaft vida: Zusätzlich ein bezahlter freier Tag für den ersten Schultag eines Kindes

Wien (OTS) - Auf 2,5 Prozent mehr Lohnerhöhung für Lkw-FahrerInnen ab 1. Jänner 2020 einigten sich der Fachverband Güterbeförderung in der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) mit der Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft vida. „Bei einer durchschnittlichen Teuerungsrate von 1,6 Prozent in den letzten Monaten bleibt den Beschäftigten auch ein Nettolohnzuwachs im Börsel“, so Karl Delfs, Fachbereichssekretär Straße in der Gewerkschaft vida, zum heutigen Abschluss. Ebenfalls um 2,5 Prozent erhöht werden sämtliche Zulagen sowie die Lehrlingsentschädigungen. Die Laufzeit des Kollektivvertragsabschlusses für die rund 50.000 LKW-LenkerInnen in Österreich beträgt ein Jahr.

„Die Verhandlungen fanden in einem gewohnt konstruktiven sozialpartnerschaftlichen Rahmen statt. Wir konnten einen für beiden Seiten vertretbaren Kompromiss erreichen“, so Delfs weiter. Zusätzlich zur Lohnerhöhung haben sich die Sozialpartner darauf geeinigt, dass ArbeitnehmerInnen für den ersten Schultag eines leiblichen Kindes bzw. für ein im gemeinsamen Haushalt lebenden Kindes einen bezahlten freien Tag erhalten, fügt der vida-Gewerkschafter hinzu.

Rückfragen & Kontakt:

Gewerkschaft vida/Öffentlichkeitsarbeit

Hansjörg Miethling

Tel.: 01 53444 79 261 bzw. 0664 / 6145 733

E-Mail: hansjoerg.miethling @ vida.at

Internet: www.vida.at