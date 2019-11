„Licht ins Dunkel – Der Auftakt“: Am ersten Adventsonntag startet die große ORF-Benefizaktion

Barbara Stöckl und Peter Resetarits begrüßen den Bundespräsidenten im Studio und führen durch eine Live-Sendung mit viel Musik, Kindern und Stars

Wien (OTS) - „Licht ins Dunkel – Der Auftakt“, die 53-minütige Live-Show am Sonntag, dem 1. Dezember 2019, um 16.00 Uhr in ORF 2, läutet die diesjährige Kampagne im ORF-Fernsehen ein. Bereits zum 47. Mal wird „Licht ins Dunkel“ vom ORF durchgeführt. Neue Markenbotschafter der Aktion sind Barbara Stöckl und Peter Resetarits, die auch durch die feierlich-festliche Auftaktsendung am ersten Adventsonntag führen.

In einer Zuspielung wird dabei ein Blick zurück auf 46 Jahre „Licht ins Dunkel“ geworfen. Dabei geht es um die Menschen, Schicksale und unzähligen Projekte, die „Licht ins Dunkel“ in den vergangenen Jahren unterstützen konnte, aber auch um zahlreiche Prominente, die in der Geschichte dieser einzigartigen Hilfsaktion von Anfang an eine große Rolle gespielt haben. Der Rückblick auf „Licht ins Dunkel“ ist daher auch ein Rückblick auf fast ein halbes Jahrhundert Fernsehgeschichte und deren Stars.

Als ersten Gast in ihrer Sendung erwarten Barbara Stöckl und Peter Resetarits „Licht ins Dunkel“-Präsident Kurt Nekula, der über die Aufgaben und Zielsetzungen des Vereins berichtet, dem sieben große, österreichische Hilfsorganisationen angehören.

Auch ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz wird live im Studio erwartet und über die besondere Bedeutung der Aktion „Licht ins Dunkel“ für den ORF informieren.

Einer der Höhepunkte der Sendung ist der Besuch von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der seit 2017 auch Schirmherr der Aktion ist.

Nina Kraft und Andreas Onea berichten über ihre neue Aufgabe, denn nach der spendenintensiven Zeit wird „Licht ins Dunkel“ in Zukunft auch unterm Jahr sichtbar bleiben: Die beiden präsentieren 2020 „Licht ins Dunkel ON TOUR“ und sind in ganz Österreich unterwegs, um verschiedene Projekte, die von „Licht ins Dunkel“ unterstützt werden, zu besuchen und die Menschen, die dort leben und arbeiten, vorzustellen. Ihre vielfältigen Einsätze werden das ganze Jahr über in verschiedenen Sendungen zu sehen sein.

An den Spendentelefonen im ORF-Studio sitzen Prominente, die unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 664 24 12 die Spendenzusagen entgegennehmen. Für die Callcenter-Infrastruktur sorgt wieder Technologiepartner A1.

Musikalische Unterhaltung bietet der österreichische Singer-Songwriter Josh., der „Licht ins Dunkel“ einen eigenen Weihnachtssong gewidmet hat und diesen auch gleich live im Studio performen wird: „Kerzen, Karpfen und Du“ – aufgenommen mit großer Bandbegleitung. Alle Beteiligten machen unentgeltlich zugunsten von „Licht ins Dunkel“ mit.

Das Ensemble Radio Brass vom ORF-Radio-Symphonieorchester Wien – ein Bläserquintett bestehend aus Trompeten, Horn, Posaune und Tuba – gibt gemeinsam mit dem Jugendchor „JOY“ des Bundes-Bildungsinstituts den Song „Love Changes Everything“ zum Besten.

Mit dem musikalischen „Abendsegen“ aus Engelbert Humperdincks Oper „Hänsel und Gretel“ und dem feierlichen Einzug des ORF-Friedenslichtes aus Bethlehem – das von vier Pferden aus dem Dragonerregiment überbracht werden wird –, endet die 55-minütige Livesendung zum Auftakt von „Licht ins Dunkel“. Das Licht, das seit 33 Jahren von einem Kind aus Oberösterreich aus der Geburtsgrotte in Bethlehem geholt wird, gilt als ein Symbol des Weihnachtsfriedens in der Welt. Eine Kinderstafette wird es von Hand zu Hand reichen und schließlich dem Bundespräsidenten übergeben, der damit die Studiokerze entzünden wird.

Für das gehörlose und hörbeeinträchtige Publikum wird die Sendung im ORF TELETEXT auf Seite 777 untertitelt und darüber hinaus live in die Österreichische Gebärdensprache gedolmetscht.

„Licht ins Dunkel“ im Advent

Und so geht es weiter mit „Licht ins Dunkel“ im Advent: Am Montag, dem 2. Dezember, findet ein „Aktionstag für ,Licht ins Dunkel‘“ in allen Medien und Landesstudios des ORF statt. Viele Sendungen des Tages widmen sich monothematisch oder in Beiträgen „Licht ins Dunkel“ und zeigen, wofür die Aktion steht. Die „Barbara Karlich Show“ stellt unter dem Titel „Besondere Fähigkeiten und Talente“ nicht die Schwächen, sondern die Stärken von Menschen mit Beeinträchtigungen in den Vordergrund. Im Hauptabendprogramm von ORF 2 folgt Armin Assingers „Promi-Millionenshow für ,Licht ins Dunkel‘“ mit Wolf Bachofner, Tommy Ten & Amelie van Tass, Marc Janko und Sonja Weissensteiner als Rateteam für den guten Zweck.

In der Sendung „Sport am Sonntag für ,Licht ins Dunkel‘“ können bereits zum 21. Mal einzigartige Exponate, Begegnungen und Events aus der Welt des Sports ersteigert werden. Durch die Livesendung am 15. Dezember um 18.00 Uhr in ORF 1 führt Oliver Polzer.

Zum ersten Mal sendet ORF III am vierten Adventsonntag, dem 22. Dezember, die „ORF-III-‚Licht ins Dunkel‘-Gala“ (20.15 Uhr): In der vorweihnachtlichen Live-Auktionsgala warten hochkarätige Gäste, musikalische Acts sowie spannende Exponate aus der Welt von Kunst und Kultur. Der Erlös kommt dem Tanzverein „Ich bin O.K.“ zugute.

Am 23. Dezember heißt es um 18.30 Uhr in ORF 2 wieder „,Licht ins Dunkel‘ aus den Bundesländern“ – alle ORF-Landesstudios stimmen mit einer Vorschau sowie prominenten Gästen, Partnern und Musikgruppen auf die „Licht ins Dunkel“-Weihnachtssendung ein.

Die „Licht ins Dunkel“-Sendung am 24. Dezember begleitet das ORF-Publikum ab 9.05 Uhr in ORF 2 mit besinnlichen, unterhaltsamen, musikalischen Stunden durch den Tag. Barbara Stöckl und Peter Resetarits führen durch die große „Licht ins Dunkel“-Weihnachtssendung mit prominenten Gästen und vielen Stunden Regionalprogramm aus allen Bundesländern. Eine zentrale Rolle spielt dabei auch das ORF-Friedenslicht aus Bethlehem, das am Heiligen Abend in allen besetzten Bahnhöfen, den ORF-Landesstudios, Jugendrotkreuzstellen sowie vielen Pfarren abzuholen ist und das seit mehr als 30 Jahren nicht nur in Österreich, sondern in vielen Ländern Europas als ein weithin sichtbares Zeichen des Weihnachtsfriedens in der Welt leuchtet.

Alle Spendenmöglichkeiten:

Konto: AT20 6000 0000 0237 6000

Online: lichtinsdunkel.ORF.at

Facebook: ORFLichtinsDunkel

Spendentelefon|SMS-Spenden: 0800 664 24 12

