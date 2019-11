Erdbeben in Albanien: Caritas startet jetzt mit Nothilfe und bittet dringend um Spenden!

Andreas Knapp: „Wichtig ist, dass die betroffenen Menschen rasch Hilfe erhalten. Caritas hilft mit Nahrungsmitteln, Wasser, Decken und Hygieneartikeln.“

Wien (OTS) -

Fotos zum gratis Download:

https://wolke.caritas-wien.at/index.php/s/ErdbebenAlbanien

Credit: Caritas

Zur Lage nach dem schweren Erdbeben am Dienstag in den betroffenen Gebieten: Viele Häuser sind komplett zerstört oder massiv beschädigt. In Dürres und Thumane gibt es derzeit drei Camps und jeweils ein offenes Zeltlager für insgesamt 2.500 Menschen, die dort mit Wasser und Mahlzeiten versorgt werden.

„Die Menschen trauen sich aus Angst vor weiteren Nachbeben und wegen der Einsturzgefahr nicht in ihre Häuser zurück. Es gibt außerdem keinen Strom, was die Versorgung mit Essen erschwert. Derzeit können wir nur Sandwiches verteilen“, berichtet Tobias Nölke, Caritas Nothilfekoordinator, aus Thumane.

Albanien ist eines der ärmsten Länder Europas und immer wieder von Erdbeben betroffen. Andreas Knapp, Generalsekretär Internationale Programme Caritas Österreich: „Ein Erdbeben dieser Stärke hat hier fatale Auswirkungen. Die Infrastruktur und die Bauweise in dieser Region können einem derartig schweren Beben nicht standhalten.“

Caritas Österreich bittet um Geldspenden und rät von Sachspenden ab

Um eine Grundversorgung der Opfer rasch herzustellen, stellt die Caritas Österreich für die erste Nothilfe 20.000 Euro zur Verfügung. Andreas Knapp: „Die Spendenbereitschaft der Österreicherinnen und Österreicher ist enorm. Großes Danke dafür, allerdings bitten wir, keine Transporte mit Decken und Hilfsmitteln zu schicken. Aus logistischen Gründen kann nichts vor Ort gelagert werden, alles, was gebraucht wird, kann lokal gekauft werden. Geldspenden kommen an und helfen den Menschen direkt.“

So können Sie helfen:

50 Euro für ein Lebensmittelpaket für eine Familie für eine Woche 10 Euro für eine warme Decke

10 Euro für ein Hygienepaket: Seife, Damenhygiene, Wasch- und Putzmittel

Die Caritas Österreich bittet dringend um Spenden für die Opfer der Erdbebenkatastrophe in Albanien:

Caritas Spendenkonto

BAWAG PSK IBAN: AT92 6000 0000 0770 0004; BIC: OPSKATWW

Kennwort: Erdbeben Albanien

www.caritas.at

Rückfragen & Kontakt:

Caritas Österreich

Margit Draxl

Pressesprecherin

+43/1/488 31-417; +43/664/8266920

margit.draxl @ caritas-austria.at

http://www.caritas.at/