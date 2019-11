Spende gegen Hunger: Jetzt in Trafiken in ganz Österreich

Mit Spenden-Bons schenken Sie Kindern in Not lebensrettende Mahlzeiten!

Wien (OTS) - Spenden war noch nie so einfach: Ab sofort können Sie in 2.000 Trafiken österreichweit Spenden-Bons im Wert von 5, 15 oder 30 Euro kaufen – ganz ohne Spesen, dafür mit großer Wirkung! In Zusammenarbeit mit Multilight Media GmbH und eloading Service GmbH können wir vom Hilfswerk International unseren Spenderinnen und Spendern eine komfortable Spendenlösung für die Weihnachtszeit anbieten. Wenn Sie in Ihrer Trafik einen Spenden-Bon kaufen, geht der Gesamtbetrag an die Hilfswerk International Hilfe für Kinder in Not. Einfach, sicher, wirkungsvoll.

Spenden gegen Hunger

Wir verwandeln Ihre Spende in wirksame Maßnahmen gegen Hunger in Mosambik. Mosambik wurde im März 2019 von einem Zyklon heimgesucht, der in der Provinz Sofala unglaubliche Schäden angerichtet hat – auch in der Landwirtschaft. Seither leiden die Menschen in Sofala Hunger.

"Die Menschen haben alles verloren, die Not ist immer noch unbeschreiblich groß.", berichtet unser Kollege Fredy aus Mosambik. „800.000 Hektar Anbauflächen wurden von dem Zyklon und den Überschwemmungen zerstört. Die Familien können nicht mehr von ihren Ernten leben, Kinder hungern.“

1,8 Millionen Menschen in Mosambik sind nach Zyklon Idai auf Hilfe angewiesen. 41 % davon sind Kinder.

Kein Kind soll Hunger leiden!

Mit der Spendensumme verteilen wir Nahrungspakete mit nahrhaften Breien aus Erdnussbutter an Kinder. Zusätzlich schulen wir Bauersfamilien im Anbau von schnellwachsenden Pflanzen wie Bohnen oder Erdnüssen. So werden viele Familien in Mosambik nächstes Weihnachten schon selbst für sich sorgen können.

Steuerliche Absetzbarkeit

Wenn gewünscht, können Sie den gespendeten Betrag auch steuerlich absetzen! Dazu wenden Sie sich bitte mit Ihrer Bon-Nummer ans Hilfswerk International (01/4057500-111 oder office @ hilfswerk-international.at) und geben Ihre Daten (Name & Geburtsdatum) bekannt. Wir werden Ihre Spende dann ans Finanzamt weiterleiten.

Kleiner Betrag, große Wirkung

Mit einem 5 Euro Spenden Bon können wir vom Hilfswerk International drei Kindern in Mosambik nahrhafte Mahlzeiten zubereiten.

Nähere Informationen finden Sie unter www.hilfswerk.at/international/weihnachten

Rückfragen & Kontakt:

Hilfswerk International

Mag. Bianca Weissel

Kommunikation und Medien

01 40 57 500-112 | 0676 87 87 60110

bianca.weissel @ hilfswerk-international.at

www.hilfswerk.at/international