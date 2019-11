Parteifinanzen: Matznetter bestätigt 14 Mio. Euro Verbindlichkeiten Ende 2018

Wien (OTS/SK) - Bezugnehmend auf den heutigen Bericht in der Tageszeitung „Der Standard“ stellt SPÖ-Bundesparteikassier, Nationalratsabgeordneter Christoph Matznetter klar, dass die Bank-und sonstigen Verbindlichkeiten der SPÖ-Bundespartei Ende 2018 insgesamt 14 Mio. Euro betragen haben, wovon 12.500.000 Euro auf Bankverbindlichkeiten und 1.503.550 Euro auf die sonstigen Verbindlichkeiten entfielen. Matznetter bestätigt damit die Angaben von SPÖ-Bundesparteivorsitzender Pamela Rendi-Wagner und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch. ****

Zum Vergleich führte Matznetter weiter aus, dass am 30. September 2018 die Verbindlichkeiten 13,1 Mio. Euro (Banken: 12,5 Mio. Euro, sonstige Verbindlichkeiten 634.486 Euro) betragen haben. „Das Delta von 900.000 Euro bis Jahresende ergibt sich dadurch, dass der Schuldenstand im letzten Quartal wegen laufender Kosten grundsätzlich ansteigt“, so Matznetter. Das liege unter anderem daran, dass eine Hälfte der Parteienförderung im Jänner, die zweite Hälfte im Juli ausbezahlt wird. Laufende Ausgaben wie etwa Gehälter werden bis Jahresende weiter bezahlt, größere Einnahmen kommen nach Juli aber nicht mehr herein. (Schluss) bj/mb

