39 E-Scooter in Donaukanal geworfen

Wien (OTS) - 26.11.2019

19., Nussdorfer Lände

Ein derzeit noch unbekannter Täter hat in der Nacht von gestern auf heute insgesamt 39 E-Scooter in den Donaukanal geworfen. Als ein Mitarbeiter des E-Scooter-Anbieters die Fahrzeuge einsammeln wollte, musste er feststellen, dass diese in den Donaukanal geworfen worden waren. Einige der Fahrzeuge konnten im Bereich des Ufers aufgefunden werden. Zahlreiche weitere E-Scooter mussten durch die Taucher der Feuerwehr geborgen werden. Der Gesamtschaden beträgt rund 58.000,-Euro.

