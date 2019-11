this human world - International Human Rights Film Festival eröffnet morgen mit der Österreichpremiere von BORN IN EVIN!

Die 12. Ausgabe bietet eine enorme Bandbreite von rund 100 Filmen in vier Wiener Kinos samt Rahmenprogramm & spannenden Gästen sowie einer kleinen Österreich-Tour!

Wien (OTS) - Am 28.11. startet this human world mit der Österreichpremiere des preisgekrönten und berührenden Dokumentarfilmes BORN IN EVIN in Anwesenheit der Filmemacherin Maryam Zaree im Wiener Gartenbaukino - bis 10. Dezember 2019 werden im Anschluss in vier Wiener Kinos und diversen Side-Locations die Rechte der Menschen und deren Durchsetzung in den Fokus gerückt: 12 Jahre this human world & 30 Jahre Kinderrechte bedeuten einmal mehr, dem Festival-Credo treu zu bleiben und ohne Scheuklappen einen Blick in "diese menschliche Welt" zu wagen und mit rund 100 Spiel-, Dokumentar- & Kurzfilmen dem Publikum Zugänge zu ermöglichen und somit hoffentlich zu weiterführenden Gedanken & Handlungen anzuregen.

Preisverleihung & Gäste

In Kooperation mit dem Festivalpartner FRA, der Agentur der Euroäischen Union für Grundrechte dürfen wir Hassan Fazili in Wien begrüßen, der als Regisseur & Protagonist die bewegende Odysse der Flucht seiner Familie aus Afghanistan in MIDNIGHT TRAVELER über drei Jahre dokumentiert hat - ein dringliches Zeitdokument. Außerdem u.a. in Wien zu Gast: der Regisseur des unkonventionellen Langzeitportraits BRUCE LEE AND THE OUTLAW, Fotograf Joos Vandebrug (in Kooperation mit dem Festivalgründungspartner Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte), die dänische Filmemacherin Marie Skovgaard mit THE REFORMIST - A FEMALE IMAM sowie Mo Scarpelli, die in ANBESSA Einblick in die Gefühlswelten eines Jungen am Rande von Addis Abeba gibt.

Im Rahmen des Festivals werden am 7. Dezember im Dschungel Wien neben den sechs Filmpreisen des Festivals auch heuer wieder zwei besonders wichtige Preise vergeben: zum einen der Menschenrechtspreis der Österreichischen Liga für Menschenrechte, der dieses Jahr an Alexander Pollak von SOS Mitmensch geht, die Laudatio wird Doris Schmidauer halten. Zum anderen der Dr. Georg Lebiszczak-Preis, der an die polnische Aktivistin Elżbieta Podleśna und ihren unermüdlichen Einsatz für Frauen- & LGBT+-Rechte geht, die Laudatio hält Gerry Keszler.

Bereits am 3.12. findet die Preisverleihung des gemeinsam mit UNIS & UNHCR veranstalteten SchülerInnen-Kurfilmwettbewerbes im Gartenbaukino statt, zugleich auch Österreichs größte Schulvorstellung - gezeigt wird das finnische Jugenddrama STUPID YOUNG HEART von Selma Vilhunen.

this human world auf Österreichtour! Am 10.12., dem Internationalen Tag der Menschenrechte, macht das Festival österreichweit in zwölf Partnerkinos mit DARK EDEN - DER ALBTRAUM VOM ERDÖL von Jasmin Herold & Michael David Beamish Station.

