Papst Franziskus grüßt Österreich

Telegramm an Bundespräsident Van der Bellen während des Rückflugs von der Ostasienreise

Rom-Vatikanstadt (KAP) - Papst Franziskus hat während seines Flugs von Tokio nach Rom am Dienstag ein Grußtelegramm an Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen gerichtet. "Während ich auf meiner Rückreise nach Rom aus Thailand und Japan über Österreich fliege, grüße ich Sie und Ihre Mitbürger herzlich. Ich bete, dass der Allmächtige Gott Euch alle mit Frieden und Freude segnen möge", hieß es in dem vom Vatikan veröffentlichten Schreiben.

Im Rahmen seiner 32. Auslandsreise - der bereits siebten in diesem Jahr - besuchte Papst Franziskus in den vergangenen Tagen zunächst Thailand und dann Japan. Während der Rückreise überflog die Donnerstagmittag (Ortszeit) in Tokio gestartete Boeing 787 Dreamliner der japanischen Fluggesellschaft ANA u.a. die Territorien von Russland, Polen, Tschechien, Österreich, Kroatien und Italien. Es ist Tradition bei Papstreisen, dass der Heilige Vater den jeweils überflogenen Ländern einen Gruß zukommen lässt. Kurz nach 16 Uhr landete die Maschine mit der päpstlichen Reisedelegation an Bord am römischen Flughafen Fiumicino.

Kathpress-Themenpaket mit allen Meldungen und Hintergrundberichten zur Asienreise von Papst Franziskus abrufbar unter www.kathpress.at/papstinasien

((forts. mgl.)) GUT/PWU

Copyright 2019, Kathpress (www.kathpress.at). Alle Rechte vorbehalten

Rückfragen & Kontakt:

Kathpress

Dr. Paul Wuthe

(01) 512 52 83

redaktion @ kathpress.at

https://www.kathpress.at