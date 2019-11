FPÖ-Hafenecker: „Die von der SPÖ initiierte Sondersitzung zeigt Fähigkeit zur Selbstgeißelung“

„Sitzung artet zu einer hemmungslosen Selbstanklage der Genossen aus“

Wien (OTS) - „Bewundernswert“ fand der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA den Mut der Sozialisten zu dieser heutigen Sondersitzung. „Im Laufe der Sitzung wurde die Liste von Korruptionsvorwürfen gegen die SPÖ immer länger und nicht mehr enden wollend“, so Hafenecker.

„Auch in der Causa Casinos gibt es einen solchen Punkt, denn der geschasste Casag-Vorstand Hoscher hat sich für das Jahr 2019 noch eine Gewinnbeteiligung von 500.000 Euro und eine Urlaubsabfindung für 100 Tage von 600.000 Euro auszahlen lassen – wie viele Mitarbeiter hätte da die SPÖ wohl retten können?“, fragte sich der Generalsekretär.

„Ein Untersuchungsausschuss zu Postenvergaben in den letzten Jahren ist von mir klar zu befürworten – ich bin mir sicher, dass die Vorwürfe aus der SPÖ zu Korruption nach hinten losgehen werden. Ein Blick nach Salzburg zeigt, dass dort alles von der ÖVP besetzt wird, was natürlich Herrn Schellhorn traurig stimmt, denn es fehlt ihm einfach das Personal, um hier mitspielen zu können. Aber auch die Grünen sollten nicht versuchen, eine weiße Weste zu zeigen, denn gerade in Wien zeigt die Causa Chorherr, wie korrupt diese Partei ist, denn prompt nach dem Verbot des kleinen Glückspieles landeten die ‚Tausender‘ auf dem Chorherr-Vereinskonto“, erklärte Hafenecker.

