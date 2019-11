„Im Zeit-Raum“ am 3.12. im ORF RadioKulturhaus: „Does Capitalism erode Democracy?“

Wien (OTS) - Die israelische Soziologin Eva Illouz, die mit ihren Büchern über die Liebe im Konsumkapitalismus berühmt wurde, ist am Dienstag, den 3. Dezember (18.30 Uhr) bei Johannes Kaup zu Gast „Im Zeit-Raum“ im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses. Sie sprechen über das Thema „Does Capitalism erode Democracy?“ – ein Vortrag und Gespräch in englischer Sprache.

In ihren Büchern „Warum Liebe wehtut“ und „Warum Liebe endet“ zeigt Eva Illouz, wie durch Selbstoptimierung, Kommerzialisierung des Intimlebens und digitale Kommunikation das Gefühlsleben zutiefst verunsichert wird. In ihrem neuesten Buch „Das Glücksdiktat und wie es unser Leben beherrscht“ kritisiert die Soziologin die boomende kapitalistische Glücksindustrie, die uns weismachen will, dass wir nur dann glücklich sein können, wenn wir unsere negativen Gefühle blockieren und uns selbst optimieren. In Kooperation mit dem Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM) spricht Johannes Kaup mit Eva Illouz darüber, welche Faktoren zur Entfremdung zwischen Individuum, Gesellschaft und der Politik führen und welche Rolle dabei die neoliberal-kapitalistische Ideologie spielt, aber auch welche Möglichkeiten der Resilienz und des Widerstands es angesichts dieser Entwicklungen gibt. Anschließend an den Vortrag finden ein Gespräch mit Johannes Kaup sowie eine Publikumsdiskussion statt. Der Eintritt beträgt EUR 17,-; mit ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50% ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10% Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

