20.000 Gratis-Interrail-Tickets für 18-Jährige: Bewerbungsfrist endet am Donnerstag 28. 11. um 12 Uhr

LR Martin Eichtinger: Bereits 44 Tickets konnten nach NÖ geholt werden

St. Pölten (OTS/NLK) - „Schnell sein zahlt sich aus“, so Europalandesrat Martin Eichtinger und erinnert an das Ende der Bewerbungsfrist für das kostenfreie Interrail-Ticket – DiscoverEU am 28. November 2019 um 12 Uhr. „Insgesamt stehen im Rahmen der Initiative ‚DiscoverEU‘ der Europäischen Union 20.000 kostenfreie Interrail-Tickets für 18-Jährige zur Verfügung“, so Eichtinger.

Bisher haben europaweit insgesamt 50.000 junge Menschen einen gratis Travel-Pass erhalten. Im Rahmen der letzten Bewerbungsrunde gingen 344 Tickets nach Österreich, 44 davon wurden an junge Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher vergeben. „Dies ist ein einmaliges Angebot an junge interessierte Menschen, europäische Städte, Regionen und andere Kulturen kennenzulernen sowie Erfahrungen zu sammeln“, freut sich Eichtinger.

Bist du zwischen dem 1. Jänner 2001 (einschließlich) und dem 31. Dezember 2001 (einschließlich) geboren und besitzt die Staatsangehörigkeit eines EU-Mitgliedslandes, dann bewirb dich auf dem Europäischen Jugendportal https://europa.eu/youth/discovereu_de. Die Gewinner haben die Chance Europa zwischen dem 1. April 2020 und dem 31. Oktober 2020 bis zu 30 Tage lang kostenfrei zu bereisen.

Weitere Informationen zu „DiscoverEU“ und zur Bewerbung unter:

https://europa.eu/youth/discovereu_de

