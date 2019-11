Greenpeace-Aktivistin aus Österreich bei OMV-Protest in Neuseeland festgenommen

Umweltschutzorganisation fordert OMV-Rückzug aus Neuseeland

Timaru/Wien (OTS) - Nach einem friedlichen Protest gegen die OMV in Neuseeland wurde die österreichische Greenpeace-Aktivistin Magdalena Bischof in der Nacht auf heute im neuseeländischen Timaru festgenommen. Die Behörden beendeten die Besetzung gegen 3 Uhr und nahmen acht weitere UmweltschützerInnen in Polizeigewahrsam. Die AktivistInnen protestierten zuvor 57 Stunden auf einem Versorgungsschiff, das für geplante Öl- und Gasbohrungen der österreichischen OMV eingesetzt werden soll. Während die meisten AktivistInnen mittlerweile wieder auf freiem Fuß sind, befinden sich Bischof und ein weiterer Umweltschützer noch in Polizeigewahrsam. Die OMV will in den nächsten Wochen vor der Küste Neuseelands in Taranaki und dem Great South Basin nach Öl und Gas bohren. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace fordert von der OMV diese Bohrpläne fallen zu lassen.

„Anstatt Umweltschützerinnen und Umweltschützer für friedlichen Protest hinter Gitter zu stecken, muss die OMV für ihre Klimasünden verantwortlich gemacht werden“, erklärt Lukas Meus, Meeresexperte bei Greenpeace in Österreich. Die OMV gehört zu den 100 größten fossilen Unternehmen, die maßgeblich für die Erderhitzung mitverantwortlich sind. Mit den neuen Bohrungen heizt die OMV das Klima weiter an und gefährdet vom Aussterben bedrohte Meerestiere. „Kein Ölkonzern kann Zwischenfälle ausschließen. Gerade die OMV hat in dieser Region bereits mehrere Unfälle zu verantworten“, erklärte die österreichische Aktivistin Magdalena Bischof vor ihrer Festnahme. „Die OMV muss sich aus dieser Region zurückziehen und darf das Überleben von Blauwalen und Maui-Delfinen nicht aufs Spiel setzen“.

