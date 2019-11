PULS 4 holt TV-Erfolg "The Masked Singer" nach Österreich: 10 neue Shows 2020 auf PULS 4

PULS 4 präsentiert 2020 ein Programmfeuerwerk wie noch nie zuvor.

Wien (OTS) - Österreichs führender Privatsender präsentiert das Programm für 2020 – neben einer österreichischen Version des internationalen Top-Show-Erfolgs „The Masked Singer“ erwarten die ZuseherInnen zahlreiche neue Entertainment-Shows, Fiction-Premieren, Top-Sport und ein umfangreiches Angebot an Public-Value Formaten.



The Masked Singer kommt 2020 nach Österreich: Es ist international der Showerfolg des Jahrzehnts. Keine andere Show hat seit Jahren weltweit für so viel Aufmerksamkeit und Furore gesorgt, wie das Bühnenspektakel „The Masked Singer“. PULS 4 holt das Highlight nach Österreich und präsentiert im Frühjahr „The Masked Singer Austria“.

Stefanie Groiss-Horowitz, PULS 4 Senderchefin: „Bunt, überraschend, schrill, liebevoll, emotional und total verrückt. „The Masked Singer“ ist eine Fernsehshow im besten Sinn. Es ist schön, dass wir dieses Format auch für das heimische Publikum in einer Österreich-Version präsentieren können. Wir freuen uns auf außergewöhnliche Kostüme, tolle Performances, geheimnisvolle Prominente und beste Unterhaltung.“



Große Show-Offensive auf PULS 4

Neben „The Masked Singer“ präsentiert PULS 4 zehn weitere neue Shows und Formate für die neue TV-Saison 2020 und setzt dabei auf teils neue, teils bekannte und beliebte Gesichter.



Die Bundeswirtshausspiele – eine Gameshow mit Augenzwinkern und österreichischem Schmäh (7.1.2020): In dieser rasanten Studio-Show fordern einander ehrgeizige Prominente in der allseits beliebten Disziplin „Wirtshausspiele“ zum Duell. Von XXL- Wutzeln und Fingerhakeln über Kellnerparcour und Nageln, bis zu Bundesländer- Raten und Stadt- Land- Wurst ist alles dabei. Mit Kraft, Wissen, Schnelligkeit, Geschicklichkeit oder mentaler Stärke können sie sich zum Wirtshauskönig krönen. Den Auftakt macht das Duell ARMIN ASSINGER gegen LEO HILLINGER. In weiteren Folgen mit dabei: Toni Polster, Oliver Pocher, Lizz Görgl, Mario Matt und Kristina Sprenger.



Das PULS 4 Family Night Race 21.1.2020): PULS 4 startet eine einzigartige Wintershow und sucht die schnellste Skifamilie Österreichs (21.7.2020): Anstatt den heimischen Skistars vor dem Fernseher zuzuschauen, werden jetzt die Seiten gewechselt: Die leidenschaftlichsten Skifamilien bekommen ihre große Chance und werden in einem spannungsgeladenen Night-Race auf der Weltcup-Piste in Bad Gastein in einem spektakulären Wettbewerb gegeneinander antreten. Unterstützt werden die Rennfamilien nicht nur von zahlreichen Fans und einem bunten Show-Programm, sondern auch von Legenden des Skisports, die in dieser Show ihren Auftritt haben und mitfiebern.



Catch! Die große Fang-Europameisterschaft (24.1.2020): Deutschland fordert England, die Schweiz und Österreich zur großen Europameisterschaft des Fangspiels heraus – und PULS 4 nimmt die Herausforderung an: Seit 2018 präsentiert Comedian Luke Mockridge sein unterhaltsames Fangen-Spiel im Hauptabend von SAT.1. Nun geht die erste Europameisterschaft über die Bühne. Auf spektakulären Hindernis-Flächen, aneinander gekettet als „Schlange“ oder in aufregenden Sprint-Einlagen kämpfen die vier Länderteams in acht Spielrunden um den Gesamtsieg. Für PULS 4 moderiert Jakob Glanzner diese internationale Koproduktion, an den Start gehen für Österreich der ehemalige Skisprungstar Thomas Morgenstern, Johannes Sumpich, Sänger der Band Josh, der Freerunner Mario Fuchs und für Frauenpower sorgt die Athletin Anna Donauer



2 Minuten 2 Millionen: Die PULS 4 Start Up Show geht in die 7. Staffel (4.2.2020): Innovative Start Ups, kreative Ideen und hochkarätige Business Angels: “2 Minuten 2 Millionen – Die PULS 4 Start Up Show” bietet jungen Unternehmen die Möglichkeit, die Investoren (Hillinger, Schneider, Gschwandtner, Rohla, Haselsteiner) mit ihrer Idee und Business Cases zu einem Investment zu überzeugen.



Das Spinoff für junge Talente und soziale Ideen - 2 Minuten 2 Mentoren: 5 Jungunternehmer, die noch die Schulbank drücken, pitchen ihre Ideen für eine bessere Zukunft. Ein Marsroboter, ein Bagger der von selbst baggert, eine Organisation, die sich als Superhelden verkleidet, um kranke Kinder kümmert, eine App zur Vermietung gebrauchter Gegenstände, Lösungen aus dem Bereich Tourismus und Wirtschaft – als das wird einer hochkarätigen Jury präsentiert: dem Autor, Coach und Ex- Politiker Matthias Strolz, dem internationalen Hotelier Erich Falkensteiner, dem Digitalexperten und Gründer von Shpock Armin Strbac, dem Gründer von Watchadoo und EU- Jugendbotschafter Ali Mahlodji sowie der Social Impact Unternehmerin und Europachefin von Ashoka Marie Ringler. Die Mentoren investieren dabei nicht mit Cash, sondern mit ihrem Coaching, ihrem Know-How und einem unbezahlbaren Netzwerk an Kontakten, mit dem sie ein Jahr lang die Jung-Start-Upper unterstützen werden.



Die Fuck Up Show – Scheitern erlaubt: Fehler sind Teil des Erfolges - PULS 4 lässt das Scheitern hochleben und bietet „Fuck-Up“-Geschichten eine Bühne. Hier werden Misserfolge nicht verschwiegen, sondern gefeiert, wenn Personen ihren Mut zusammennehmen und ihre Geschichte des Scheiterns vor Publikum und laufender Kamera erzählen. Matthias Strolz begleitet die ZuseherInnen durch spannende Abende voller Geschichten vom Scheitern.



LAND DER IDEEN (AT): Mit "Land der Ideen" sollen auch diejenigen Erfinder ins Rampenlicht finden, die Produkte entwickelt haben, für die sich auf den ersten Blick noch kein reißender Markt auftut. In Österreichs Hobby-Keller und Garagen wird täglich an Innovationen und zahllosen Erfindungen geschraubt. Mit Leidenschaft, oft unter Einsatz aller verfügbaren Finanzmittel wird aber aus dem Erfinden oft nie mehr als ein Hobby. LAND DER IDEEN bietet diesen Düsentriebs die einmalige Chance, sich und ihre Erfindungen vor einem breiten Publikum zu präsentieren. Keine Jury, keine Regeln. Vielleicht findet sich im Publikum ja genau die eine Person, die auf diese Entwicklung schon immer gewartet hat…



SCHULDIG oder NICHT SCHULDIG – Wie manipulierbar bist du?: Das TV-Experiment zeigt auf, dass alles nur eine Frage der Perspektive ist. In der neuen Reihe SCHULDIG ODER NICHT SCHULDIG wird der Zuseher zum Geschworenen. PULS 4 stellt reale, spannende Straftaten filmisch nach - jeweils erzählt aus der Sicht der Ankläger und aus der Sicht der Verteidiger. Wem glaubt man? Und warum? Wie reagieren Geschworene? Und wie manipulierbar ist man selber? Bei dieser Sendung kann das Publikum tief in österreichische Kriminalfälle eintauchen und selbst zum Richter werden.

Weitere Show-Highlights



Wir Staatskünstler am Aschermittwoch: Die drei Kabarettgrößen Florian Scheuba, Robert Palfrader und Thomas Maurer präsentieren exklusiv im TV auf PULS 4 das politisch-satirische Highlight und haben sich dafür einen hochkarätigen, allerdings bis zur Show geheim zu haltenden Überraschungs-Gast eingeladen.



Bist Du Deppert!?: Weder die Steuerverschwendungen, noch die Frechheiten werden gefühlt weniger und deshalb geht auch BIST DU DEPPERT in eine neue Staffel. Das neue Stammpanel sind die Stars Gregor Seberg, Alexander Jagsch, Nadja Maleh und Gerald Fleischhacker. Neben dem üblichen Verschwendungsirrsinn setzt die Show künftig auch auf internationale Wahnsinnigkeiten. Verwandlungskünstler Gernot Haas parodiert unter anderem Donald Trump, die Queen zum Brexit und unser Staatsoberhaupt Alexander Van der Bellen. Dabei geht es immer um brandaktuelle Themen, die in der Weltgeschichte passieren.



Sehr Witzig: Immer montags um 21:15 Uhr laden Host Gerold Rudle, Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper und Witzekönig Harry Prünster einen besonderen Stargast zum lustigsten Kartenspiel des Landes mit Witzen am laufenden Band. Egal ob Politiker-, Gstanzl- oder Lieblingswitz, der witzigste Stammtisch des Landes greift tief in die Witze-Kiste und rittert um die Witze-Punkte. Denn nur einer kann den Witze-Thron erklimmen.



Prost Mortem – Die letzte Runde: „Prost Mortem ist eine packende Krimi-Reihe, die mit pointiertem und schwarzem Humor und einem perfekten Cast die Seele der ÖsterreicherInnen trifft. Das junge und engagierte Team rund um Regietalent Michael Podogil hat das Projekt mit großer Leidenschaft umgesetzt - und das Ergebnis kann sich sehen lassen!"



Fiction: PULS 4 präsentiert auch 2020 die besten Filme und zahlreiche Free-TV-Premieren am Spitzenfilm-Freitag. Die drei Highlight Filme gleich zu Jahresbeginn: Wonder Woman, Deadpool 2 und Guardians of the Galaxy 2.



UEFA Europa League und NFL: Die UEFA Europa League geht 2020 mit zumindest einem Österreich-Starter in die spannenden Final-Runden - exklusiv im österreichischen Free-TV auf PULS 4. Auch die NFL Community fiebert im 100-Jahr-Jubiläumsjahr schon auf den Super Bowl LIV hin, der im Hard Rock Stadium von Miami stattfinden wird. PULS 4 ist bis dahin und beim großen Endspiel live dabei.



PULS 24 NEWS: Die neu gelaunchte News-Marke von PULS 4 agiert als eigenständiger News- und Events-Sender PULS 24 und ist somit der vierte rein österreichische TV- Sender der ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe. Die weiter vergrößerte journalistische Redaktion produziert auch tagesaktuell für die Nachrichten auf PULS 4 um Infodirektorin Corinna Milborn. Corinna Milborn moderiert außerdem eine eigene Talk- Show auf PULS 24, jeden Montag trifft sie in „Milborn“ Persönlichkeiten zum Gespräch. Ein weiteres Highlight ist die „Arabella Kiesbauer Show“, mit der Arabella Kiesbauer zum Talk zurückkehrt und bei der sie jeden Dienstag mit ihren Gästen die Themen bespricht, die das Land bewegen. Eine bedeutsame Säule von PULS 24 ist neben den Nachrichten - wie zum Beispiel dem PULS 24 Newsroom Live um 20:15 Uhr, bei dem die ModeratorInnen die Themen des Tages zusammenfassen, auch die Live-Berichterstattung von den wichtigsten Ereignissen im Land.

