Der große ATP-Cup ab Jänner LIVE bei ServusTV

Dominic Thiem und Co. schlagen in Sydney auf, ab Sa., 4.1., 7:30 Uhr

Wals (OTS) - Ein Ass zum Jahresauftakt für die Tennis-Fans in Österreich: Erst der brandneue ATP-Cup, dann das 1. Major-Turnier des Jahres, die Australian Open, live bei ServusTV im Free-TV!



ServusTV berichtet zum Start ins Tennisjahr 2020 live aus Down Under. Der Salzburger Privatsender hat sich die Rechte am ATP-Cup 2020 gesichert, der erstmals überhaupt ausgetragen wird. Dominic Thiem führt Team Österreich an. ServusTV zeigt alle Thiem-Matches live im TV und viele weitere Top-Matches des ATP-Cups live im Internet.



Vom 3. bis 12. Jänner matchen sich 24 Länder an zehn Turniertagen in drei australischen Städten. ServusTV begleitet das österreichische Team rundum Top-Star Dominic Thiem nach Sydney. Reporterin Andrea Schlager berichtet von vor Ort. Es kommentieren Christian Nehiba und Alexander Antonitsch.



ServusTV zeigt alle Einzel-Matches mit Dominic Thiem in der Gruppenphase und alle Final-Spiele live im TV. Alle weiteren Einzel-Partien des österreichischen Teams in der Gruppenphase sowie alle Viertel- und Halbfinalspiele gibt es außerdem live unter servustv.com zu sehen. Alle ServusTV-Live-Spiele sind nach der Erstausstrahlung sieben Tage in der Mediathek verfügbar.



Die ersten Österreich-Matches (Änderungen vorbehalten):



04.01.: AUT vs CRO, ab 07:30 Uhr (unserer Zeit)

06.01.: AUT vs ARG, ab 07:30 Uhr

08.01.: AUT vs POL, ab 0:00 Uhr



Über den ATP-Cup:

Ab Jänner 2020 steigt in Australien jährlich der ATP Cup. Dabei geht es um 750 ATP-Punkte und 15 Mio. US-Dollar. 24 Länder kämpfen sechs Tage lang in Vierer-Gruppen in Brisbane, Perth und Sydney. Acht Teams ziehen in die viertägige K.-o.-Runde in Sydney ein. Bis zu fünf Spieler können in jedes Team nominiert werden, jedes Duell besteht aus zwei Singles und einem Doppel. Als Hauptkriterium für die Qualifikation wird das Ranking des bestplatzierten Spielers jedes Landes herangezogen. Das österreichische Team mit Kapitän Thomas Muster ist Teil der Gruppe E und trifft in Sydney auf Argentinien, Kroatien und Polen.

