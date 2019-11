HEILIGER BIMBAM: Musikaliterarisch-adventweihnachtliche Lustbarkeiten mit Charly Rabanser & Katrin und Werner Unterlercher

Fügen, Zillertal (OTS) - Advent hat ursprünglich nichts mit kollektiven Besäufnissen auf Christkindlmärkten zu tun, Weihnachten nichts mit haltlosem Kaufrausch. Advent ist Besinnung, Weihnachten Freude. Und so versucht das Trio Katrin und Werner Unterlercher, sie an der Harfe, er am Bass, im Zusammenwirken mit Charly Rabanser und seinen Geschichten Advent- und Weihnachtsstimmung aufkommen zu lassen und zwar abseits jedweden Alpinkitsches.

Ein Abend zum Runterkommen, zum Insichgehen, vielleicht sogar zum Friedenfinden, auf alle Fälle aber zum genussvollen Schmunzeln.

Die musikalische Lesung findet am Donnerstag, 5. Dezember 2019 um 20.30 Uhr im FeuerWerk bei Binderholz in Fügen statt. Das Menü startet um 19 Uhr. Ab 18 Uhr kann die Krippenausstellung besichtigt werden.

Kartenreservierungen unter +43 664 612 33 39.

Mehr Informationen auf www.binderholz-feuerwerk.com

Rückfragen & Kontakt:

Veranstalter Gerhard Angerer fon 05288 601-11464

gerhard.angerer @ binderholz.com