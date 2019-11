Über zwei Millionen Euro EU-Förderungen für die Offene Jugendarbeit in Österreich

EU-Förderungen für Projekte der Offenen Jugendarbeit werden ab 2021 deutlich steigen

Alpbach (OTS) - Über zwei Millionen Euro an EU-Fördergeldern werden in der laufenden Programmperiode von „Erasmus+ Jugend in Aktion“ und „Europäisches Solidaritätskorps“ an Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit in Österreich ausgeschüttet. In der Programmperiode von 2021 bis 2027 könnten sich aufgrund zu erwartender Budgeterhöhungen die Gelder für die Offene Jugendarbeit weiter steigern. Das gab Marco Frimberger, stellvertretender Direktor der Österreichischen Nationalagentur für die EU-Jugendförderungen, heute bei einer Pressekonferenz in Alpbach bekannt.

Offene Jugendarbeit ist wichtige Partnerin bei der Umsetzung der EU-Jugendförderungen

Die Pressekonferenz fand im Rahmen der Fachtagung des Bundesnetzwerks Offene Jugendarbeit (bOJA) statt, bei der sich über 300 Vertreter*innen aus Jugendarbeit, Politik und Verwaltung mit dem Thema Bildung in der Offenen Jugendarbeit beschäftigen. „Wir unterstützen die Fachtagung finanziell und inhaltlich, denn die bOJA ist eine wichtige Partnerin bei der Umsetzung der EU-Programme in Österreich und trägt so dazu bei, den außerschulischen Jugendbereich und dessen Bildungsarbeit zu fördern“, erklärt Frimberger.

Tirol lukriert erfolgreich Fördergelder: 85 % der Anträge genehmigt

Tirol ist dabei eines der erfolgreichsten Bundesländer im Lukrieren von Fördermitteln aus den EU-Programmen: 85 % der eingereichten Anträge aus Tirol in den letzten Jahren wurden genehmigt. „Das liegt einerseits begründet in der guten Beratung unserer Regionalstelle, des InfoEcks, die auch durch Unterstützung vom Land Tirol möglich ist, und andererseits in der professionellen Arbeit der Offenen Jugendarbeit in Tirol. Diese Strukturen müssen in Zukunft weiter gestärkt werden, um steigende EU-Fördergelder zu lukrieren“, so Frimberger.

