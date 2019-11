Wien mit dem „PICSA Award“ für inklusiven Wohlstand ausgezeichnet

Landtagspräsident Woller nahm Preis in Bilbao entgegen

Wien (OTS/RK) - Mit dem „Prosperity and Inclusive City Seal and Award“ (PICSA) werden Städte ausgezeichnet, denen es gelingt, alle Stadt-Bewohnerinnen und –Bewohner am Wohlstand teilhaben zu lassen. Wien wurde unter 113 Städten weltweit mit dem zweiten Preis im Ranking für „Prosperity and Inclusion“ im spanischen Bilbao ausgezeichnet. Das Ranking misst dabei nicht nur Wirtschaftsleistung und Wohlstand ("Prosperity"), sondern auch, wie gesellschaftlich inklusiv ("Inclusive") Städte agieren und diesen Wohlstand für alle generieren. Die PICSA-Auszeichnung wird von "D&L Partners" gemeinsam mit der baskischen Landesregierung vergeben und von einer internationalen Jury erstellt.

„Das ausgezeichnete Abschneiden im Ranking zeigt: Wien lässt in seiner Erfolgsgeschichte niemanden zurück“, fasst Landtagspräsident Ernst Woller das Ergebnis zusammen. Er nahm am Wochenende stellvertretend für Bürgermeister Michael Ludwig die Urkunde bei der Preisverleihung im Guggenheim-Museum in Bilbao entgegen.

Das PICSA-Ranking soll aufzeigen, dass inklusiver und gleich verteilter Wohlstand wichtig ist, weil er die Voraussetzungen für eine sozial mobile, selbstbewusste und erfolgreiche Gesellschaft schafft. Ungleich verteilter Reichtum und mangelnde Inklusion hingegen sind Wirtschaftswachstum und wirtschaftliche Stabilität hinderlich, zeigen die Studien-Autorinnen und Autoren auf.

Weitere Informationen auf www.picsaindex.com (Englisch); Pressebilder in Kürze auf www.wien.gv.at/presse/bilder abrufbar.



