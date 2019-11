AVISO: Dienstag, 26.11.2019, 9:00 Uhr - Statt Korruption: Mehr Geld für Gewaltschutz!

Wien (OTS) - Der gefährlichste Ort für Frauen ist nach wie vor das eigene Zuhause: 1 von 5 Frauen ist von häuslicher Gewalt betroffen. 1 von 3 Frauen hat sexuelle Gewalt erlebt. Jede zweite Woche tötet ein Mann eine Frau. Während die Mittel für Opferschutzeinrichtungen und Frauenorganisationen seit Jahrzehnten auf einem Minimum gehalten werden, fließen Millionen von Euro in politischen Postenschacher.



Anlässlich der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen ruft die Allianz GewaltFREI leben am 26.11.2019, 9:00 Uhr – vor der Sondersitzung im Parlament anlässlich der CASAG – zu einer gemeinsamen Aktion am Josefsplatz (Ausweichquartier für das Parlament).

Eingeladen sind Vertreter*innen der Medien, aller unterstützender Organisationen und Parteien, sowie Interessierte.

Foto- und Interviewmöglichkeiten mit Vertreter*innen diverser Organisationen sind vor Ort gegeben.

Statt Korruption: Mehr Geld für Gewaltschutz!

Datum: 26.11.2019, 09:00 Uhr

Ort: Josefsplatz 4, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Sophie Hansal

Koordinatorin der Allianz GewaltFREI leben

0664 39 56 511

sophie.hansal @ interventionsstelle-wien.at