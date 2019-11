TOUS startet neue Kampagne mit Emma Roberts

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Die Feiertage stehen vor der Tür, und jeder ist auf der Suche nach dem perfekten Geschenk. TOUS weiß das und stellt mit dieser Kampagne die "fast perfekte" Weise vor, wie Sie fündig werden.

Die neue Kampagne der Juweliermarke läuft unter dem Titel "Das fast perfekte Geschenk"

Emma Roberts und die legendäre runde TOUS-Schachtel spielen in dieser Musical-Werbeaktion die Hauptrollen

Damit betritt die Juweliermarke zum ersten Mal in Form eines Musicals die Bühne. Die Schauspielerin Emma Roberts erzählt dazu eine Geschichte, mit der einerseits die Freude des Schenkens unterstrichen wird, andererseits jedoch auch die berühmte runde Schachtel der Marke und die Schwierigkeiten der Geschenkverpackung auf die Schippe genommen werden.

In komödienhafter Laune widmet sich die Kampagne der Freude, das "fast perfekte" Geschenk zu finden und zu überreichen. Wenn das zu diesem Anlass geschriebene Lied und die Choreographie in den Schlussakt wechseln, wissen die Zuschauer, dass es nicht auf die Verpackung, sondern auf den Inhalt ankommt. Die Aussage der Kampagne heißt also: kompliziert zu Verpacken, aber zum Verlieben schön.

Die Kampagne wird von Fernsehsendern in Spanien, Mexiko, Portugal und Russland ausgestrahlt und läuft auf Kinoleinwänden in Polen, der Ukraine und der Tschechischen Republik. Weltweit ist sie in den digitalen Medien, externen Medien und der Presse zu sehen.

Informationen zu TOUS

Mit über 4.000 professionellen Mitarbeitern fördert TOUS eine Unternehmenskultur, die sich seit der Gründung 1920 auf ihre Geschichte, ihr Engagement und ihre Kreativität stützt. Mit Erfahrungen in der Juwelierbranche noch vor der Gründung ist TOUS heute eine globale Marke und mit über 700 Geschäften in Orten wie Barcelona, Peking, Mexico City, Dubai, Dschidda, Madrid, Miami, Moskau, New York, Paris, Rom, Shanghai bis Tokio in 50 Ländern vertreten.

Mit dem Ziel, weltweit als Anbieter von Schmuck und Zubehör für jeden besonderen Moment im Leben geschätzt zu werden, und eine immer wieder überraschende Marke zu sein, möchte TOUS zur begehrtesten, erfolgreichsten und preisgünstigsten Luxusjuwelenmarke der Welt werden. Das Unternehmen sieht seine Aufgabe darin, Kunden, Mitarbeitern und der Gesellschaft als Ganzes Werte zu vermitteln. www.tous.com

