Lehramtsstudium in Linz-Salzburg wird noch teurer - Gebühr für das Aufnahmeverfahren Lehramt beschlossen

Salzburg (OTS) - Trotz besorgniserregend sinkender Studierendenzahlen haben die Universitäten und Hochschulen im Lehramt Sekundarstufe Salzburg-Linz nun eine Prüfungsgebühr für das Aufnahmeverfahren beschlossen. „Nicht nur die längere Studiendauer seit der Einführung des Bachelor- und Mastersystems, ein Studienplan mit 900 Seiten, ein komplexes und in einigen Bereichen sehr verschultes Studiensystem, sondern auch die gesetzliche Einführung eines Aufnahmeverfahrens mit festen Fristen haben dazu geführt, dass die Studierendenzahlen massiv gesunken sind. Nun auch noch Gebühren in Höhe von 50€ oben draufzupacken wird diese Entwicklung noch verschärfen“, meint Juliana Naglmayr, Vorsitzende der Hochschulvertretung an der PH Salzburg.

Neben der Problematik, dass Linzer Studierende pendeln müssen und die Lebenshaltungskosten in Salzburg überdurchschnittlich hoch sind, kommt hier nun ein weiterer Kostenpunkt im Lehramt hinzu. Da auch die Befürchtung besteht, dass mit den aus dem Aufnahmeverfahren gewonnenen Daten auch Forschung betrieben werden soll, muss nun sichergestellt werden, dass die Studienwerber hier nicht indirekt für Doktorarbeiten zahlen, von denen sie nichts haben.

„Viele Schulen suchen aktiv Lehrerinnen und Lehrer. Gerade bei vielen NMS Schulen und im ländlichen Raum bekommen wir immer wieder dringende Anfragen und teils werden Studierende noch während des Studiums abgeworben. Auch in unserer gesellschaftlichen Verantwortung können wir vor dieser Entwicklung und den absolut kontraproduktiven Anreizen nicht die Augen verschließen“, meint Matthias Hörzi, Vorsitzender der Studienvertretung Sekundarstufe an der PH Oberösterreich.

Die Lehramtsvertretungen bekräftigen: es braucht eigentlich aktive Anreize für das Lehramtsstudium anstatt weitere abschreckende Maßnahmen zu beschließen.

