ORF SPORT + mit dem Tischtennis-Generali-Austria-Top-12

Am 25. November im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 25. November 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Tischtennis Generali Austria Top 12 um 18.00 und 20.15 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, die Sendung „Fußball“ (15. Runde, der Samstag um 22.00 Uhr, der Sonntag um 22.40 Uhr) und die Höhepunkte vom Herren-Slalom in Levi um 23.20 Uhr.

Das Generali-Austria-Top-12-Tischtennis-Turnier geht am 25. November im Sportpark Lissfeld in Linz über die Bühne. ORF SPORT + zeigt die Halbfinal-Spiele und die Final-Spiele der Damen und Herren live. Kommentator ist Thomas Hölzl.

Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 22. November, kurzfristige Programmänderungen möglich)

