FPÖ-Wien trauert um Nationalratsabgeordneten a.D. Dr. Andreas Karlsböck

Wien (OTS) - Der langjährige freiheitliche Nationalratsabgeordnete Dr. Andreas Karlsböck ist gestern nach langer Krankheit wenige Tage nach seinem 59. Geburtstag verstorben. Das gab heute der geschäftsführende Landesparteiobmann der FPÖ-Wien, Vizebürgermeister Dominik Nepp bekannt.

Karlsböck, im Zivilberuf Zahnarzt, war seit 1992 Mitglied der FPÖ, ab 1996 Bezirksrat in Wien Landstraße und von 2008 bis 2017 Nationalratsabgeordneter der FPÖ. Er hat u.a. das Gebetsfrühstück im Parlament gegründet, war ein leidenschaftlicher Außenpolitiker und Träger des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich. Er hinterlässt eine Frau, zwei Kinder und ein Enkelkind.

„Das Ableben von Andreas Karlsböck macht mich tief betroffen und ist ein schmerzvoller Verlust für die Wiener Landesgruppe. Andreas Karlsböck hat sich zahlreiche Verdienste für die freiheitliche Gesinnungsgemeinschaft erworben. Er war ein Politiker mit Leib und Seele, über alle Parteigrenzen anerkannt und ist auch in schwierigen Zeiten zu seiner Partei gestanden. Mein tiefes Mitgefühl gilt in diesen schweren Stunden seiner Familie. Die FPÖ-Wien wird Andreas Karlsböck immer ein ehrendes Andenken bewahren“, so Dominik Nepp. (Schluss)

