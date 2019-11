ADVENTMARKT im GWANDHAUS

Salzburg (OTS) - Am 30. November und 1. Dezember sowie am 7. und 8. Dezember 2019 findet der Adventmarkt vor und im Gwandhaus in Salzburg statt. Traditionelle und innovative Aussteller präsentieren Kunsthandwerk und allerlei Weihnachtliches. Erstmalig trifft Handwerk auf „weihnachtliche Lichtspiele": Der argentinische Künstler Leo Bettinelli verzaubert den Gwandhaus-Park mit fantastischen Lichtinstallationen. Eine gemeinsame Lesung der Salzburger Schauspielerinnen Alexandra Tichy und Sonja Zobel sorgt bereits im Vorfeld für viel Interesse. Termine sind sowohl am 30.11. als auch am 7.12.2019. Gekrönt wird der Adventmarkt durch Live-Musik, beheizte Whirlpools sowie viel Auswahl an Punsch und Feinkost.

Wer an den Adventwochenenden im Gössl Geschäft im Gwandhaus einkauft, kann den gesamten Wert seines Einkaufs in Form eines Gutscheins zurückzugewinnen. Die Ziehungen erfolgen jeweils am Sonntag, 1.12. und 8.12, um 18 Uhr im Geschäft. Teilnahmeberechtigt ist jede Rechnung, die am Samstag und Sonntag an den Adventmarkt-Wochenenden im Gwandhaus ausgestellt wird. Zusätzlich gibt es ein Wochenende mit einem Range Rover Evoque oder einem Jaguar E-Pace vom Autohaus Frey zu gewinnen.

Termine 2019

30.11. und 1.12. sowie 7.und 8.12.2019, jeweils 10-18 Uhr. Parkplätze vorhanden, bei jedem Wetter.

Gwandhaus

Morzger Straße 31

5020 Salzburg

T 066246966 323

veranstaltung@goessl.com

www.gwandhaus.com

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Ricki Weiss │PR Management

mobil +43-(0)664-21 303 91

office @ rickiweiss.com

www.rickiweiss.com