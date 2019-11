Blick in die Zukunft beim Change Summit in Obergurgl-Hochgurgl

Obergurgl-Hochgurgl (OTS) - Dem Thema „Unterwegs mit smarten Assistenten – wie wir morgen konsumieren, kommunizieren und reisen“ widmeten sich beim 2. Change Summit in Obergurgl-Hochgurgl außergewöhnliche Visionäre. Durch die TV-Sendung im Topmountain Crosspoint führten die Pro7 Moderatoren Susanne Schöne und Stefan Gödde.

Pünktlich zum Winterstart wurde in Obergurgl-Hochgurgl in die Zukunft geblickt. Den Start machte dabei Marta Kwiatowski vom Gottlieb Duttweiler Institut. Daten sieht sie als das neue Öl – das aber allen gehören soll. „Empfehlenswert ist ein ‚Open-Data-Ansatz‘, also ein Ansatz, bei dem Daten als Infrastruktur gesehen und allen angeboten werden, die damit einen Mehrwert schaffen.“

Mit Innovation beschäftigt sich auch Marie-Helene Ametsreiter, Partnerin bei Speedinvest. Den größten Unterschied im Start-up-Bereich zwischen Europa und den USA sieht Ametsreiter in der Kulturfrage: „Wir haben zwar in Europa doppelt so viele Entwickler wie in den USA, aber in Europa macht man sich kleiner, als man ist.

Markus Breitenecker, Geschäftsführer von ProSiebenSat.1 PULS 4 Österreich plädierte für europäische Social Media Plattformen mit Qualitätsanspruch. Eine Strategie, mit neuen Medien umzugehen, sieht Hans-Peter Hagemes, Informationsdirektor von ProSiebenSat.1 Deutschland, darin, als Journalist umzudenken: „Es reicht nicht mehr nur, Gatekeeper zu sein. Man muss sich überlegen, wie man seine Rezipienten erreicht.“

Über die Macht der sozialen Medien sprach auch Philipp Jessen, Gründer von Storymachine: „Soziale Medien sind längst die Fünfte Gewalt – nur hat sowohl die Politik als auch die Wirtschaft das größtenteils noch nicht begriffen. Wer in Zukunft noch relevant sein will, muss radikal umdenken.“

Erstmals über ihre „WG-Zeit“ im Silicon Valley sprachen Medienmacher Kai Diekmann und Peter Würtenberger, Top-Manager des Springer-Verlags. Diekmann beschließt den Abend mit einem Key-Learning aus seiner Zeit in Palo Alto: „Auch im hochdigitalisierten Silicon Valley wird mit Wasser gekocht.“

