ORF SPORT + mit dem Rodel-Weltcup und der Bounce Fight Night

Weiters am 23. und 24. November: Judo und Handball EHF Cup

Programmhighlights am Samstag, dem 23. November 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der World Judo Tour – Grand Slam Osaka 2019 um 9.30 Uhr, vom Rodel-Weltcup Innsbruck (Damen 1. Lauf um 10.15 Uhr, 2. Lauf um 11.40 Uhr, Doppelsitzer 1. Lauf um 13.05 Uhr, 2. Lauf um 14.25 Uhr), vom Handball EHF Cup Alpla Hard – Liberbank Cuenca um 16.50 Uhr und von der Bounce Fight Night (Olympisches Boxen & Marcos Nader) um 19.00 und 20.15 Uhr, das Yoga-Magazin um 8.00 und 9.00 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt" um 8.30 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 11.25, 12.50 und 14.10 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20" um 20.00 Uhr.

Die Live-Übertragungen World Judo Tour – Grand Slam Osaka 2019 um 9.30 und 11.15 Uhr (zeitversetzt um 12.55 und 22.15 Uhr) und vom Rodel-Weltcup Innsbruck (Herren 1. Lauf um 9.55 Uhr, 2. Lauf um 11.35 Uhr, Team Staffel um 13.40 Uhr), das Yoga-Magazin um 8.00 und 9.00 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 8.30 Uhr, die Höhepunkte von der WRC-Rallye-Saison 2019 um 19.00 Uhr und von den Austrian Open (Tanzen) – World Open Standard und Jugend-WM Latein um 20.15 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 24. November.

Für den Grand Slam in Osaka im Rahmen der World Judo Tour vom 22. bis 24. November sind mehr als 570 Athletinnen und Athleten aus nahezu 100 Ländern und aus allen Kontinenten gemeldet.

Kommentator ist Dieter Helbig, an seiner Seite als Kokommentatorin fungiert Hilde Drexler. (ORF-TVthek am Samstag live von 9.30 bis 11.30 Uhr, am Sonntag live von 9.30 bis 12.00 Uhr)

Die Weltcup-Saison der Rodler wird am 23. und 24. November in Igls eröffnet, anschließend stehen die Überseerennen in Lake Placid und Whistler auf dem Programm. Nach der Weihnachtspause und den nationalen Meisterschaften wird der Weltcup-Betrieb am 11. Jänner in Altenberg wieder aufgenommen. Höhepunkt der Saison ist die Weltmeisterschaft in Sotschi in Russland am 15. und 16. Februar. Kommentator ist Dieter Derdak, an seiner Seite als Kokommentatoren fungieren Andreas und Wolfgang Linger.

Alpla Hard unterlag im Hinspiel der dritten und letzten EHF-Cup-Qualifikationsrunde in Cuenca mit 18:34. Das Rückspiel gegen die starken Spanier findet am 23. November in der Sporthalle am See in Hard statt. Kommentator ist Andreas Blum.

Die 5. Bounce Fight Night geht am 23. November in der Erste Bank Arena in Wien über die Bühne. Der österreichische Boxer Marcos Nader verteidigt dabei gegen den Italiener Khalil El Harraz seinen IBF-Titel im Mittelgewicht. Kommentator ist Mathias Haiden.

Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen" oder das Schulsport-Magazin „Schule bewegt" können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

