AVISO: „Die Welt im Zenit“ mit Patricia Gualinga (Ecuador) – 26. November in Wien

Musik-Text-Collage über den Kampf gegen die Zerstörung von Lebensgrundlagen am Amazonas

Wien (OTS/ÖGB) - „Während andere aufgeben mussten, wird Sarayaku niemals aufgeben“, verkündete Patricia Gualinga, historische Führungspersönlichkeit der indigenen Kichwa-Gemeinde Sarayaku in Ecuador. Am 26. November fügen sich Gualingas Erzählungen und Berichte mit der leidenschaftlichen Musik von Grupo Sal Duo zu einer Collage zusammen, die informiert, hinterfragt, berührt und bewegt. Eintritt frei!

DIE WELT IM ZENIT

mit Patricia Gualinga (Amazonien/Ecuador) und Grupo Sal Duo

Dienstag, 26. November 2019, 19:00 Uhr

ÖGB-Catamaran, Wilhelmine-Moik-Saal, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien (U2 Donaumarina)

Eintritt frei!

Mehr Info: https://www.weltumspannend-arbeiten.at/angebote/veranstaltungen/die-welt-im-zenit-mit-patricia-gualinga-amazonien-ecuador

Radikale Alternativen zur Zerstörung des Regenwalds

Die Geschichte von Sarayaku und vieler anderen indigenen Völkern zeigt radikale Alternativen zu den zerstörerischen Lebens- und Wirtschaftsweisen von heute. Patrica Gualinga kämpft für ein Territorium und für ein Leben in Einklang mit der Natur und setzt diesen Kampf in den Kontext der internationalen Bemühungen um eine nachhaltige Zukunft. Mit ihren Kämpfen schützen die indigene Völker die Integrität der Regenwälder und der Ökosysteme, in vollem Bewusstsein, es für die ganze Menschheit und für die nachfolgenden Generationen zu tun – nicht selten unter Einsatz ihres Lebens.

Focus auf Lateinamerika

Patricia Gualingas frauenspezifische Perspektive als Sprecherin ihres Volkes und auch als Vorbild vieler Frauen in der Verteidigung des Regenwalds kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Die Politikwissenschaftlerin Isabella Radhuber wird als Moderatorin und Übersetzerin im Dialog mit Patricia Gualinga durch den Abend führen und kann dabei auf ihr fundiertes Fachwissen und ihre reichhaltigen Erfahrungen in Lateinamerika zurückgreifen. Ihr politischer und fachlicher Input bereichert die Debatte, die auch interaktive Elemente mit dem Publikum beinhaltet.

Rückfragen & Kontakt:

ÖGB Kommunikation

Florian Kräftner

florian.kraeftner @ oegb.at

Tel. 01 53444 - 39264

Mobil 0664 301 60 96