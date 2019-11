ATV Meine Wahl: Der große Wahltag in der Steiermark bei ATV

Wien (OTS) - ATV berichtet diesen Sonntag ab 15:45 Uhr live von der Landtagswahl in der Steiermark und bietet seinen ZuseherInnen eine umfangreiche Wahlberichterstattung inklusive spannender Talks und der großen Diskussionsrunde der steirischen SpitzenkandidatInnen um 19.50 Uhr.

"ATV Meine Wahl: Landtagswahl Steiermark 2019":

Um 15.45 Uhr startet ATV-Moderator Meinrad Knapp zusammen mit Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek diesen Sonntag in den Wahltag. Das bewährte Analyse-Trio präsentiert den ZuseherInnen ab 16 Uhr die ersten Hochrechnungen in Kooperation mit ARGE Wahlen aus Graz. Es folgen spannende Talk-Runden mit prominenten PolitikerInnen und ChefredakteurInnen sowie die Runde der SpitzenkandidatInnen.



"Der Talk der Politik-Prominenz", um 16.15 Uhr

Um 16.15 Uhr darf Jenny Laimer unter anderem Irmgard Griss (NEOS), Andreas Mölzer (FPÖ), Wolfgang Moitzi (SPÖ), Andreas Wabl (Grüne), Manfred Weber (KPÖ) und EX-ÖVP-Landesrat Herbert Paierl zum Talk begrüßen und bespricht die vorläufigen Wahlergebnisse.



"Die Talk-Runde der PolitikerInnen", um 17.30 Uhr

Auch um 17.30 Uhr diskutiert Sylvia Saringer mit Julian Steiner (NEOS), Wolfgang Raback (Grüne), Barbara Riener (ÖVP), Stefan Hermann (FPÖ) und Alexander Melinz (KPÖ) über die aktuellen Hochrechnungen und die ersten Reaktionen der einzelnen Parteien.



"Der Talk der Chefredakteure", um 18.25 Uhr

Jenny Laimer begrüßt direkt danach Carina Kerschbaumer (Kleine Zeitung), Gerlinde Pölsler (Falter), Tobit Schweighofer (Der Grazer), Roland Reischl (Woche Graz) zum Talk, um die vorläufigen Ergebnisse der Landtagswahl in der Steiermark zu besprechen.



"ATV Aktuell", um 19.20 Uhr

In der News-Sendung bekommen die ZuseherInnen die besten Bilder des Tages, die wichtigsten Reaktionen der Parteien und die vorläufige Wahlentscheidung der Landtagswahl Steiermark zu sehen.



"ATV Meine Wahl: Landtagswahl Steiermark 2019 - Analyse, Hochrechnung, Reaktionen", um 19.35 Uhr

Das Polit-Trio Knapp, Hajek und Hofer informiert die ZuseherInnen über die vorläufigen Wahlergebnisse und gibt weitere Einblicke in die Reaktionen der Parteien.



"ATV Meine Wahl: Landtagswahl Steiermark 2019 - Die Runde der SpitzenkandidatInnen", um 19.50 Uhr

Direkt am Wahltag treffen die steirischen SpitzenkandidatInnen um 19.50 Uhr live bei ATV aufeinander. Hermann Schützenhöfer (ÖVP), Mario Kunasek (FPÖ), Michael Schickhofer (SPÖ), Claudia Klimt-Weithaler (KPÖ), Nikolaus Swatek (NEOS) und Sandra Krautwaschl (Grüne) stellen sich den Fragen von ATV-Moderatorin Sylvia Saringer rund um die Wahlentscheidung der steirischen Bevölkerung.



"ATV Aktuell: Die Woche", um 22.20 Uhr

Beim ATV-Polit-Talk ab 22.20 Uhr stehen ebenfalls die Ergebnisse der Landtagswahl Steiermark im Mittelpunkt. Einer umfangreichen Analyse widmet sich das bewährte Diskussions-Trio Knapp, Hofer und Hajek.



