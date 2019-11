Offener Brief der Belegschaftsvertreter der Casinos Austria AG

Keine Politik auf dem Rücken der Mitarbeiter von Casinos Austria!

Wien (OTS) - An

die Eigentümer von Casinos Austria

die Mitglieder des Aufsichtsrates der Casinos Austria

die Vertreter der politischen Parteien im Österreichischen Nationalrat

die Vertreter der Justiz

die Vertreter der Medien

die Öffentlichkeit

Im Namen unserer Kolleginnen und Kollegen, denen die jüngsten Entwicklungen und Berichterstattungen über unser Unternehmen größte Sorgen bereiten, sehen wir uns veranlasst, einen Hilferuf an Sie zu richten.

Casinos Austria ist ein hervorragend funktionierender, heimischer Leitbetrieb, dessen erfolgreiches, wirtschaftliches Agieren ganz besonderen Grundsätzen, außerordentlichen Qualitätsansprüchen und strengsten Auflagen folgt. Der wirtschaftliche Erfolg, vor allem aber auch die weit über die Grenzen Österreichs hinaus reichende, ausgezeichnete Reputation sind in höchstem Ausmaß das Verdienst der 3.400 besonders qualifizierten Mitarbeiter in allen Bereichen in der gesamten Unternehmensgruppe. Diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben völlig zurecht keinerlei Verständnis dafür, dass unserem Unternehmen durch die in den Medien als „Casino-Affäre“ bezeichneten Vorkommnisse massiver Schaden zugefügt und es völlig zu Unrecht in Zusammenhang mit Verdacht auf Korruption und das Erkaufen politischen Wohlwollens gebracht wird.

Wir möchten ganz klar betonen: Es sind ausschließlich Vorgänge AUSSERHALB des Unternehmens, die derzeit die Justiz, die Medien und die öffentliche Diskussion beschäftigen. Casinos Austria und seine Mitarbeiter haben sich nichts zu Schulden kommen lassen! Sollte es tatsächlich Absprachen zwischen der FPÖ und Novomatic gegeben haben, sind diese auf dem Rücken und zu Lasten des Unternehmens passiert. Der Begriff „Casinos-Affäre“ somit grundlegend falsch und irreführend, führt aber zu einer äußerst dramatischen Gesamtsituation.

Daher rufen wir Belegschaftsvertreter alle Verantwortlichen – Eigentümer, Aufsichtsräte, Politiker und Medienvertreter – hiermit auf, unserem wertvollen Unternehmen nicht weiter zu schaden und stellen nachfolgende Forderungen:

Wir fordern unsere Kernaktionäre auf, ihren Streit zu beenden, eigene Interessen hintanzustellen und sich ausschließlich dem Wohl des Unternehmens zu widmen.

Wir fordern den Aufsichtsrat auf, sowohl seine Verantwortung für das Unternehmen als auch individuelle Verantwortungen wahrzunehmen und unser Unternehmen wieder in ruhigere Fahrwasser zu führen.

Wir fordern die Politik auf, für Aufklärung zu sorgen und kein politisches Kleingeld auf dem Rücken unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu wechseln.

Wir fordern die Justiz auf, möglichst rasch zu ermitteln und Verantwortungen klar festzumachen.

Wir ersuchen die Medien um eine faire Berichterstattung gegenüber unserem Unternehmen und darum, vermeintliche Schuld richtig zuzuordnen. Eine besondere Verantwortung wird dabei auch der künftigen Bundesregierung zukommen, um die Anteile, den Wert und die Mitbestimmungsrechte des öffentlichen Kernaktionärs ÖBAG an der Casinos Austria AG nachhaltig abzusichern und mit dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung im Interesse Österreichs jeglichen Privatisierungsfantasien eine klare Absage zu erteilen. In einem derart sensiblen Bereich wie dem Glücksspiel ist es aus sozial- und ordnungspolitischen Gründen von größter Bedeutung, dass die öffentliche Hand entsprechende Interessen auch aus der Position eines Eigentümers heraus wahrnehmen kann. Internationale Vergleiche und Entwicklungen zeigen diese Notwendigkeit deutlich. Mit unseren Forderungen verbinden wir die Hoffnung, den Wert unseres Unternehmens für die Gesellschaft, unsere Gäste, Kunden und Partner aber auch für unsere Eigentümer und vor allem für unsere leistungsbereiten und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu wahren und erwarten ein verantwortungsvolles Agieren aller in diesem Sinne. Mit freundlichen Grüßen, Manfred Schönbauer

Vorsitzender des Zentralbetriebsrats Casinos Austria AG

Rückfragen & Kontakt:

Manfred Schönbauer

Zentralbetriebsrat der Casinos Austria AG

Rennweg 44, A-1038 Wien

E-Mail: manfred.schoenbauer @ casinos.at, Tel: 01/53 440 - 22243