ORF SPORT + mit dem Fußball-2.-Liga-Spiel GAK 1902 – Ertl Glas Amstetten 2019

Auch am 22. November: World Judo Tour und Abwaage zur Bounce Fight Night

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 22. November 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der World Judo Tour – Grand Slam Osaka 2019 um 9.30 Uhr, von der Abwaage zur Bounce Fight Night (Boxen) um 16.00 Uhr und vom Fußball-HPYBET-2.-Liga-Spiel GAK 1902 – Ertl Glas Amstetten um 19.00 und 20.15 Uhr.

Für den Grand Slam in Osaka im Rahmen der World Judo Tour vom 22. bis 24. November sind mehr als 570 Athletinnen und Athleten aus nahezu 100 Ländern und aus allen Kontinenten gemeldet.

Kommentator ist Dieter Helbig, an seiner Seite als Kokommentatorin fungiert Hilde Drexler.

Die 5. Bounce Fight Night geht am 23. November in der Erste Bank Arena in Wien über die Bühne. Der österreichische Boxer Marcos Nader verteidigt dabei gegen den Italiener Khalil El Harraz seinen IBF-Titel im Mittelgewicht. ORF SPORT + zeigt die Abwaage zur Bounce Fight Night am 22. November live. Reporterin ist Caroline Pflanzl.

In der 15. Runde der Fußball-2.-Liga hat der GAK am 22. November Amstetten zu Gast. Beide Mannschaften brauchen dringend Punkte, um sich von den Abstiegsplätzen etwas absetzen zu können. Kommentator ist Michael Bacher.

Das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ meldet sich um 21.15 Uhr mit dem Thema „Cross Country“ aus der Südstadt. Neben den School Olympics beleuchtet „Schule bewegt“ auch den Cross-Country-Nachwuchs. Dazu spricht Moderatorin Sandra Aigner mit Mag. Karin Haussecker, Lehrerin an der Liese-Prokop-Schule und Lauftrainerin im ÖLSZ Südstadt, und mit den Athleten Cordula Lassacher und Stefan Schmid. Weiters berichtet „Schule bewegt“ über ein Kletterprojekt im Kindergarten. Youth-Reporterin Katharina Haselbacher stellt die Sportart Inline-Skaterhockey vor.

(Stand vom 21. November, kurzfristige Programmänderungen möglich)

