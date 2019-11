Wer war L.Ron Hubbard?

Autor in zahlreichen Genren, wie Religion, Belletristik und Science Fiction, als auch Gründer der anerkannten Religion Scientology

Wien (OTS) - L. Ron Hubbard ist sowohl als Autor in zahlreichen Genren, wie Religion, Belletristik und Science Fiction, als auch als Gründer der wohl am schnellsten wachsenden Religion des 20. Jahrhunderts, weltbekannt.

Mit 350 Millionen weltweit verkauften Büchern zählt L. Ron Hubbard zweifelsfrei zu einem der bedeutendsten und meist verkauften Autoren des 20. Jahrhunderts.

Sein wohl bekanntestes Bestseller-Buch ist „Dianetik, der Leitfaden für den menschlichen Verstand.“ Aber auch andere Bücher fanden riesige Absatzzahlen. https://www.dianetik.de/home.html

Alle Werke von L. Ron Hubbard werden vom dänischen Verlag New ERA Publications (www.newerapublicatons.com) verlegt und vertrieben. Seit ca. 40 Jahren ist New ERA auf allen internationalen Buchmessen von Frankfurt bis New York präsent.



Auch auf der Wiener Buchmesse war der Verlag heuer zum zweiten Mal sehr erfolgreich vertreten. Auf allen Buchmessen ist der Ansturm auf den New ERA Stand auffällig. Die Internationale Frankfurter Buchmesse ist die größte Buchmesse der Welt mit 7.450 Ausstellern aus 104 Ländern und rund 300.000 Fachbesucher aus nahezu allen Teilen der Erde.

Diese Omnipräsenz auf allen wichtigen Knotenpunkten führt dazu, dass die Nachfrage und der Absatz nach Büchern von L. Ron Hubbard (www.lronhubbard.de) explosionsartig steigt.

Auch der brandneue Scientology Fernsehkanal in L.A. in Hollywood erfreut sich phantastisch wachsender Zuschauerzahlen.

Hier hat man Gelegenheit L. Ron Hubbard life zu hören https://www.scientology.tv/series/l-ron-hubbard-in-his-own-voice/

Eine der Hauptfragen in dieser Zeit, zu dem er schon vor Jahrzehnten philosophierte und Antworten fand, finden Sie hier von L.Ron Hubbard original gesprochen - mit Untertiteln in 15 Weltsprachen

„Ist es möglich, glücklich zu sein?“ von L.Ron Hubbard

Rückfragen & Kontakt:

SCIENTOLOGY KIRCHE ÖSTERREICH & CELEBRITY CENTRE WIEN

menschenrechtsbuero @ celebritycentre.org



www.scientology.at

www.scientologyreligion.de

www.scientology.tv