Bezirksmuseum 21: Konzertabend „Ich hätt‘ getanzt…“

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“ rät zum Besuch eines Musikabends am Freitag, 22. November, im Saal im Floridsdorfer Bezirksmuseum (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“): Um 19.00 Uhr geht das Konzert mit dem Titel „Ich hätt‘ getanzt heut‘ Nacht“ los. Dargeboten wird das kurzweilige Programm „Die schönsten Melodien aus der Welt des Musicals“. Von „Cabaret“ und „West Side Story“ bis zu „Kiss me, Kate“ erstreckt sich der bunte Klangbogen. Isabella Kuess (Sopran) plus Manfred Hohenberger (Klavier, Moderation) begeistern das Publikum. Die Besucherinnen und Besucher zahlen fixe „Eintrittsspenden“ (pro Person: 12 Euro). Weitere Infos: Telefon 271 96 24, E-Mail office@beethoven-gedenkstaette.at.

Über sonstige kulturelle Angebote im Bezirksmuseum Floridsdorf berichtet der ehrenamtlich arbeitende Museumsleiter, Ferdinand Lesmeister: Telefon 0664/55 66 973. Fragen an den freiwilligen Bezirkshistoriker via E-Mail: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Sopranistin Isabella Kuess: www.isabellakuess.com/biografie.html

Pianist und Conférencier Manfred Hohenberger: www.manfredhohenberger.com/

Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

Kulturelle Initiativen im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

