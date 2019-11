5. Bezirk: Ein Abend zu Ehren der Sängerin Joni Mitchell

Wien (OTS/RK) - Der Musikfachmann Robert Leopold Fischer betätigt sich als Organisator einer Hommage an die am 7. November 1943 geborene kanadische Vokalistin und Komponistin Joni Mitchell. Am Samstag, 23. November, fängt um 19.30 Uhr im Etablissement „Arena-Bar“ (5., Margaretenstraße 117) ein unterhaltsamer und informativer Konzert-, Lese- und Gesprächsabend an. Vorgeführt werden Ausschnitte aus einer kürzlich erschienenen Live-DVD der prominenten Künstlerin. Experten wie Wolfgang Kos kommentieren das musikalische Schaffen der „Singer-Songwriter-Ikone“. Zudem tritt an dem Abend die heimische Sängerin Laura Rafetseder (CD „Driven Creatures“) auf. Anlass für das „Tribute“-Programm ist Mitchells 76. Geburtstag. Das Publikum soll Spenden geben. Der Verein „Aktionsradius Wien“ unterstützt das Projekt. Auskunft: Telefon 332 26 94 und E-Mail office@aktionsradius.at.

Allgemeine Informationen:

Sängerin und Tondichterin Joni Mitchell: https://jonimitchell.com/

Musikerin Laura Rafetseder: www.laurarafetseder.com/

Lokal „Arena-Bar“: www.arenabarvariete.at

Kultur-Verein „Aktionsradius Wien“: www.aktionsradius.at

Kultur-Termine im 5. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/margareten/

