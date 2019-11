Neue Ärztliche Direktorin: Personelle Veränderung in der Ärztlichen Direktion des Ordensklinikums Linz Barmherzige Schwestern

Linz (OTS) - Mit der Übernahme des Primariats der Abteilung für Neurologie am Konventhospital der Barmherzigen Brüder Linz durch Prim. Univ.-Prof. Dr. Christian Lampl folgt ihm seine bisherige Stellvertreterin OÄ Mag.a Dr.in Elisabeth Bräutigam als Ärztliche Direktorin des Ordensklinikums Linz Barmherzige Schwestern interimistisch nach.

“ Ich freue mich sehr über diese verantwortungsvolle Aufgabe und das damit verbundene Vertrauen durch die Geschäftsführung ”, sagt die Fachärztin für Radioonkologie, die seit ihrem Turnus am Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern tätig ist. Die Oberärztin an der Abteilung für Strahlentherapie und Radioonkologie ist weiters Lektorin an der medizinischen Fakultät der Johannes Kepler Universität, Mitarbeiterin der oberösterreichischen Krebshilfe und Mitglied der Disziplinarkommission der oberösterreichischen Ärztekammer.

“ Wir freuen uns sehr, dass wir mit Dr.in Elisabeth Bräutigam die erste Frau in der Geschichte des Krankenhauses für die Funktion der Ärztliche Direktorin gewinnen konnten. Elisabeth Bräutigam hat in den letzten Jahren ihre Managementfähigkeiten vielfach unter Beweis gestellt und genießt hohes Ansehen im Kreise der Kolleginnen und Kollegen . An dieser Stelle danken wir auch Prim. Univ.-Prof. Dr. Christian Lampl, der weiterhin Teil des Vorstandes als Stellvertreter von Dr.in Elisabeth Bräutigam sein wird”, sagt Dr. Stefan Meusburger, Medizinischer Geschäftsführer am Ordensklinikum Linz.

Beruflicher Werdegang von OÄ Mag.a Dr.in Elisabeth Bräutigam

Die interimistische Ärztliche Direktorin OÄ Mag.a Dr.in Elisabeth Bräutigam promovierte 2001 zur Dr.in med. univ. an der Universität Wien und absolvierte fast gleichzeitig ihr Medizinrechtsdiplom. 2012 folgte die Sponsion zum Mag.a iuris an der Universität Wien. Auf den Arzt für Allgemeinmedizin folgte der Facharzt für Radioonklogie, weiters die Diplome der österreichischen Ärztekammer für Komplementäre Onkologie, der österreichischen Ärztekammer für Psychosoziale Medizin und der österreichischen Ärztekammer für Psychosomatische Medizin. Für Studienaufenthalte war die heute 42-Jährige 2008 am Royal Marsden Hospital in London und 2011 am Hirntumorzentrum in Frankfurt an der Oder. Aktuell absolviert die Mutter eines Volksschülers den MBA-Studienlehrgang health care management an der Johannes Kepler Universität, den sie im Herbst 2020 abschließen wird.

OÄ Mag.a Dr.in Elisabeth Bräutigam, Interimistische Ärztliche Direktorin am Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern (credit: Werner Harrer)

