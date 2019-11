AVISO Pressekonferenz von Handelsverband und WIFO: Wie wird das Weihnachtsgeschäft 2019 in Österreich ausfallen?

Berechnungen und Umfragen zu den Weihnachtsumsätzen aus Händler- und Konsumentensicht werden präsentiert

Wien (OTS) - Der Dezember ist für den Großteil der österreichischen Einzelhändler der wichtigste Monat im Geschäftsjahr. Die absoluten Mehrumsätze, die durch das Weihnachtsgeschäft erzielt werden, haben in den letzten fünf Jahren zugelegt. Wird 2019 alles anders? Wie stark werden der Black Friday und der Cyber Monday das Weihnachtsgeschäft beeinflussen? Und welche Bedeutung kommt dem eCommerce heuer zu?

Am 27. November präsentieren der Handelsverband und das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) gemeinsam die Prognose für das Weihnachtsgeschäft 2019, die vom WIFO berechnet wurde. Darüber hinaus werden die Ergebnisse der alljährlichen konsumentenseitigen "Consumer Check"-Studie vorgestellt, welche vom Handelsverband in Kooperation mit MindTake durchgeführt wurde. Damit kann heuer sowohl die Händler- als auch die Konsumentenseite berücksichtigt und so ein ganzheitlicher Ausblick auf das bundesweite Weihnachtsgeschäft gegeben werden.

Ob auf das Christkind angesichts der aktuellen konjunkturellen Entwicklung, der jüngsten Wetterkapriolen und der zunehmenden Bedeutung von Aktionstagen wie Singles Day, Black Friday und Cyber Monday wirklich Verlass ist, erfahren Sie am Mittwoch, 27. November 2019.

Ihre Gesprächspartner:

Dr. Jürgen Bierbaumer-Polly | Wissenschaftlicher Mitarbeiter WIFO

Ing. Mag. Rainer Will | Geschäftsführer Handelsverband

Um Anmeldung unter (01) 406 2236-77 oder gerald.kuehberger @ handelsverband.at wird gebeten.

Wir freuen uns, Sie bei der Pressekonferenz begrüßen zu dürfen!



Pressekonferenz: Wie wird das Weihnachtsgeschäft 2019?

Datum: 27.11.2019, 09:30 - 10:30 Uhr

Ort: Handelsverband, Großer Saal

Alser Straße 45, 1080 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Handelsverband

Mag. Gerald Kuehberger, MA

Communications Manager

Tel.: +43 (1) 406 22 36 - 77

gerald.kuehberger @ handelsverband.at

www.handelsverband.at