„Gute Nacht Österreich” mit Peter Klien am 21. November in ORF 1

Und: Wiedersehen mit „Die 4 da“ in den „Nacht Classics“

Wien (OTS) - In einer neuen Ausgabe von „Gute Nacht Österreich“ am Donnerstag, dem 21. November 2019, um 21.55 Uhr in ORF 1 geht Peter Klien „das Geimpfte auf“ – was immer das genau heißen soll. Obwohl die Impfgegner prozentuell eine kleine Gruppe sind, gibt es viel Medienaufsehen um das Thema – bei Klien gib es einen verblüffenden Abriss. Wie trendy sich die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der steirischen Landtagswahl auf Instagram zeigen, wird fast ungefiltert weitergegeben. Außerdem wurden „Gute Nacht Österreich“ auch die geheimen Tweets der ÖFB-Nationalspieler zugespielt. Zum Abschluss heißt es dann „Klien ne va plus“ bei den Casinos: Der Reporter des Grauens wirft einen Blick auf den Skandal. Außerdem gibt es noch Neues aus der Wissenschaft und die besten E-Mail-Grußworte in einem fragwürdigen „Gute Nacht Österreich“-Ranking. Gleich danach, um 22.30 Uhr, steht in den „Nacht Classics“ ein Wiedersehen mit Erwin Steinhauer, Thomas Maurer, Rupert Henning und Florian Scheuba in der Kultserie “Die 4 da“ auf dem Programm.

Wer live im Studio bei der „Gute Nacht Österreich“-Aufzeichnung mit Peter Klien dabei sein möchte, hat unter tickets.ORF.at Gelegenheit, Tickets zu erwerben.

