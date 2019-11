Ein „Schönes Schlamassel“ (AT) für Verena Altenberger

Wolfgang Murnberger inszeniert ORF/BR-Komödie

Wien (OTS) - Mit „Steirerkreuz“ sorgt Drehbuchautor und Regisseur Wolfgang Murnberger am Dienstag, dem 3. Dezember 2019, wieder für ORF-Landkrimi-Stimmung. Und seit 7. November laufen auch schon wieder die Dreharbeiten zu seiner neuesten Komödie auf Hochtouren: Für die vielfach ausgezeichnete Verena Altenberger steht da ein „Schönes Schlamassel“ (AT) bevor: Denn um die fürs Judentum schwärmende Buchhändlerin Anne zu gewinnen, gibt sich ein junger Chirurg als Jude aus und verstrickt sich dabei heillos in ein Gespinst aus Notlügen. Unter der Regie von Wolfgang Murnberger stehen in weiteren Rollen u. a. auch Lisa Wagner, Maxim Mehmet, Lasse Myhr und Dieter Hallervorden vor der Kamera. Das Drehbuch stammt von Peter Probst und Wolfgang Murnberger. Die Dreharbeiten in München dauern noch bis Anfang Dezember. „Schönes Schlamassel“ ist voraussichtlich 2020 in ORF 2 zu sehen.

Mehr zum Inhalt

In einer Feierlaune mit Anne (Verena Altenberger), ihrer Freundin Laura (Lisa Wagner) und seinem besten Freund und jüdischen Arztkollegen Tobias (Lasse Myhr) gibt sich Daniel (Maxim Mehmet) auch als Jude aus. So will er vor allem Anne imponieren. Sie hat sich mit ihrem Buchgeschäft auf jüdische Literatur spezialisiert und ist ehrenamtliche Helferin in einem jüdischen Altenheim. Aus Anne und Daniel wird ein Paar und aus dem kleinen Schwindel ein Gespinst aus Notlügen, aus dem Daniel nicht mehr herauskommt. Er kann nur darauf hoffen, dass Anne ihn am Ende auch so liebt, wie er ist.

„Schönes Schlamassel“ (AT) ist eine Produktion von Conradfilm und Bavaria Fiction im Auftrag von BR und ORF.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at