2. Österreichischer Tafel-Sammeltag: Ein Tag gelebter Solidarität im Supermarkt am 30.11.2019

Wien (OTS) - Der Verband der österreichischen Tafeln veranstaltet gemeinsam mit Lidl-Österreich am 30.11.2019 den 2.Österreichischen Tafel-Sammeltag. Durch tatkräftige Unterstützung der Mitgliedstafeln im Verband - Wiener Tafel, Pannonische Tafel, Team Österreich Tafel des österreichischen Roten Kreuzes-Landesverband Niederösterreich, Sozialverein TAFEL Süd, Die Oberösterreichische Tafel, Flachgauer Tafel - werden an diesem Tag ausgesuchte haltbare Lebensmittel (Reis, Teigwaren, Hygieneartikel, Kaffee/Tee, Konserven, Speiseöl) gesammelt, die in den belieferten Sozialeinrichtungen beziehungsweise in den Ausgabestellen der Tafeln dringend benötigt werden. Aufgrund der langen Haltbarkeit dieser Produkte werden sie nur in Ausnahmefällen den Tafeln überlassen. Deshalb können diese Produkte Menschen in Armut kaum zur Verfügung gestellt werden.

Der Tafel-Sammeltag ist eine Einladung an alle, die gerade jetzt in der beginnenden Vorweihnachtszeit ihre täglichen Einkäufe mit Menschen teilen möchten, die in der Armutsfalle stecken und am gesellschaftlichen Leben nicht teilhaben können! Jede(r) bekommt dadurch die Möglichkeit, einen kleinen Beitrag mit großer Auswirkung gegen Armut und Hunger zu leisten.

Weltweit zelebrieren Foodbanks gemeinsam mit Lebensmittelhandelsunternehmen jedes Jahr einen Tag beziehungsweise ein Wochenende gelebter Solidarität Ende November mit Menschen in Armut. Aufgrund des großen Vorjahreserfolges laden auch heuer wieder Ehrenamtliche der österreichischen Tafeln die KundInnen ausgewählter Filialen des Lebensmitteleinzelhandelsunternehmens Lidl Österreich dazu ein, bestimmte, dringend benötigte, haltbare Lebensmittel wie Reis, Teigwaren, Kaffee, Tee und andere Produkte wie Hygieneartikel für bedürftige Menschen zu spenden. Die Aktion findet in gesamt 66 Lidl Filialen in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Burgenland, Kärnten und Salzburg unter Mithilfe von ca. 700 ehrenamtlichen HelferInnen statt.

Direkt nach dem Produktkauf haben die KundInnen den ganzen Tag hindurch (von 07:40 bis 18:00 Uhr) die Möglichkeit, ihre Warenspende(n) in eigens dafür aufgestellten Produkt-Sammelboxen hinter dem Kassabereich zu legen und an die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen der Tafeln abzugeben. Gleichzeitig können sie sich über die Arbeit der österreichischen Tafeln ‚aus erster Hand‘ informieren. Die Waren werden danach, großteils noch vor Weihnachten über die Ausgabestellen der Tafeln bzw. über ihre PartnerInnen, die sozialen Einrichtungen, verteilt.

Alle teilnehmenden Lidl-Filialen unter: https://dietafeln.at/zweiter-tafel-sammeltag/

Über den Verband der österreichischen Tafeln

In Kooperation mit Industrie, Handel und Landwirtschaft retten die österreichischen Tafeln genusstaugliche Lebensmittel und versorgen direkt und in Zusammenarbeit mit anderen gemeinnützigen Organisationen von Armut betroffene Menschen. www.dietafeln.at

Rückfragen & Kontakt:

Verband der österreichischen Tafeln

Dr. Alexandra Gruber, Obfrau

Tel.: +0650 901 0006

alexandra.gruber @ dietafeln.at, www.dietafeln.at