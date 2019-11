Erfolgreiche BBC-Premiere für ORF-Event „Vienna Blood – Die letzte Séance“

ORF 2 zeigt die internationale MR-produzierte Romanverfilmung von Robert Dornhelm am 20. Dezember

Wien (OTS) - Noch bevor der ORF mit „Vienna Blood – Die letzte Séance“ im Weihnachtsprogramm 2019/2020 die neueste internationale Eventproduktion präsentiert, ist diese auch schon international ein großer Erfolg: Die BBC-Two-Primetime-Premiere erreichte gestern, am Montag, dem 18. November 2019, um 21.00 Uhr durchschnittlich 1,8 Millionen Zuseherinnen und Zuseher und einen Marktanteil von 9 Prozent und damit Topwerte am Sendeplatz. Nicht nur liegt die ORF-Koproduktion weit über dem Sendeplatzschnitt, sondern nur knapp hinter der Auftaktfolge von Richard Geres Psychothriller-Serie „MotherFatherSon“, die im Frühjahr 2019 mit 2,2 Millionen Zuseherinnen und Zusehern startete. Die Zwei-Millionen-Grenze scheint für die BBC-Verantwortlichen in greifbarer Nähe, da die Ausstrahlung via BBC-iPlayer noch nicht berücksichtigt ist. Die ORF-2-Premiere feiert „Vienna Blood – Die letzte Séance“ am Freitag, dem 20. Dezember, um 20.15 Uhr.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: „Ich freue mich sehr, dass diese internationale ORF-Produktions-Allianz so erfolgreich in der BBC gestartet ist. Dies beweist einmal mehr, dass österreichische Geschichten mit österreichischer Weltklasse vor und hinter der Kamera auch am internationalen Markt sehr begehrt sind und für die nationale Kulturleistung Film ein starker öffentlich-rechtlicher Rundfunk unerlässlich ist. Ich gratuliere allen Beteiligten, Partnerinnen und Partnern und freue mich auf die ORF-Premiere im Weihnachtsprogramm.“

MR-Produzent Oliver Auspitz: „Mit ‚Vienna Blood‘ geht für uns ein Traum in Erfüllung. Ich glaube, jeder europäische Produzent wünscht sich, einmal im englischen Raum mit einer originär-österreichischen Produktion zu reüssieren. Wir hoffen, dass sich dieser Erfolg auch in anderen TV-Märkten weltweit wiederholen lässt und freuen uns besonders auf die Ausstrahlung im ORF.“

Basierend auf den „Liebermann“-Erfolgsromanen von Frank Tallis gehen Matthew Beard (als junger Arzt und Psychoanalytiker) und Juergen Maurer (als Kriminalbeamter) am Freitag, dem 20. Dezember, um 20.15 Uhr in ORF 2 im ersten der drei Teile der historischen Krimireihe im dunklen Wien der Jahrhundertwende auf unkonventionelle Mörderjagd. Regie bei den bereits u. a. von BBC Two angekauften Romanverfilmungen führten Robert Dornhelm und Umut Dag nach Drehbüchern von Steve Thompson. „Vienna Blood – Die letzte Séance“ ist eine Produktion von MR FILM und Endor Productions in Koproduktion mit ORF, ZDF, Red Arrow Studios, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien und Niederösterreich Kultur.

