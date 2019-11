Sondersitzung des Nationalrats zur Causa Casinos Austria findet am 26. November statt

SPÖ, NEOS und Grüne wollen Korruptionsvorwürfe und Postenvergaben thematisieren

Wien (PK) - Die von SPÖ, NEOS und Grünen verlangte Sondersitzung des Nationalrats wird am Dienstag, den 26. November stattfinden. Darauf haben sich die Mitglieder der Präsidialkonferenz verständigt. Die drei Parteien wollen Korruptionsvorwürfe und umstrittene Postenvergaben, insbesondere in Zusammenhang mit der Causa Casinos Austria, thematisieren. Zu erwarten ist eine Dringliche Anfrage an Finanzminister Eduard Müller, auch ein Dringlicher Antrag wäre möglich. Die Debatte wird laut Vereinbarung um 13.00 Uhr beginnen, formal eröffnet wird die Sitzung um 10.00 Uhr. (Schluss) gs

