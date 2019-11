REMINDER: Österr. Hundehalterverband bekämpft Wiener Hundegesetz mit VfGH-Antrag

Einladung zur morgigen Pressekonferenz am 20.11.19

Wien (OTS) - Das zu Jahresanfang in Kraft getretene Wiener Tierhaltegesetz ist nach Meinung des Österr. Hundehalterverbandes (ÖHV) in mehreren Punkten verfassungswidrig, daher ist vom ÖHV ein Individualantrag an den Verfassungsgerichtshof zur Prüfung des Gesetzes in Bezug auf die Verfassungskonformität der Regelungen der Hundehaltung und der Rasselisten in Vorbereitung. Dieser wird anlässlich einer Pressekonferenz am 20.11.19 präsentiert.

Dazu laden wir die Pressevertreter morgen, am 20.11.19 um 15:00 Uhr im Cafe Landtmann , Universitätsring 4, 1010 Wien, ein. Geplante Teilnehmer der PK werden sein: Dr. Hans Mosser (Präsident ÖHV), Mag. Phillip Bischof (Rechtsanwalt), Dr. Madeleine Petrovic (Präs. Wr. Tierschutzverein), die Antragsteller mit ihren Hunden.

Rückfragen & Kontakt:

Österr. Hundehalterverband

presse @ hundehalterverband.at

0664/337 80 68