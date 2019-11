Josef Taucher (SPÖ): Klimarat der Stadt Wien sagt Klimawandel den Kampf an

Hochkarätiges ExpertInnenteam berät Bürgermeister und Vizebürgermeisterin in Klimafragen

Wien (OTS/SPW-K) - „Es ist mir eine große Freude, dass wir den Klimarat der Stadt Wien auf den Weg bringen“, freut sich Josef Taucher, SPÖ-Klubvorsitzender im Wiener Rathaus, im Zuge der heutigen Gemeinderatssitzung zum Thema Einrichtung eines Klimarates. Im Juni 2019 von allen Fraktionen einstimmig im Gemeinderat beschlossen, steht das ExpertInnen-Kernteam heute, nur wenige Wochen später, fest.

„Ich freue mich, dass wir insgesamt acht hochkarätige Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Klimaforschung, Meteorologie, Ökologie und Ökonomie gewinnen konnten. Vier Expertinnen und vier Experten werden dem Bürgermeister und der Vizebürgermeisterin als Beratungsgremium zur Seite stehen und sie dabei unterstützen, Wege in eine CO2-reduzierte Zukunft zu gehen“, freut sich Taucher. „Mit dieser Maßnahme machen wir unsere Stadt klimafit und sorgen dafür, dass auch zukünftige Generationen friedvoll und auf diesem Planeten leben können.“



Der Klimarat der Stadt Wien ist in seiner Art einzigartig und österreichweit einmalig. Er ist eine Maßnahme von vielen, die die Stadt Wien im Kampf gegen den Klimawandel setzt. „Damit stellen wir uns den Herausforderungen unserer Zeit. Der Klimarat ist ein mutiger Schritt, um den Klimaschutz in unserer Stadt voranzutreiben und eine Politik der nachhaltigen Entwicklung greifbar zu machen“, sagt Taucher. So wird auch "KLIP III" unter Beratung des Klimarates weiterentwickelt.



Zusammen mit der Erstellung des ersten Klimabudgets der Stadt, den Förderpaketen für zusätzliche Begrünungsmaßnahmen in den Bezirken, den Klimaschutzprogrammen der Stadt Wien – KLIP I und II, der Smart City Rahmenstrategie uvm. geht Wien den Weg in eine CO2-reduzierte Zukunft.

Zwtl.: Zusammensetzung des Klimarates der Stadt Wien =

Advisory Board Wissenschaft: Das Advisory Board bildet den Kern des Klimarates. Diese permanente Kerngruppe besteht aus insgesamt 8 hochkarätigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern.

Sounding Board Stadt Wien: Das Sounding Board ist eine permanente Arbeitsgruppe, die sich insgesamt aus 15 Mitgliedern zusammensetzt.



Sounding Board Gesellschaft: Das Sounding Board, das aus maximal 20 Mitgliedern besteht, greift auf ExpertInnen diverser Institutionen (NGOs, Fridays For Future etc.) zurück.

