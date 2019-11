Präsentation Initiative Lenkberechtigt: Ex-Politiker unterstützt Führerscheinsünder

Präsentation Initiative Lenkberechtigt: Ex-Politiker unterstützt

Führerscheinsünder



Der ehemalige OÖ Landtagsabgeordnete Gerald Weilbuchner, der seine

politische Karriere aufgrund eines erneuten Führerscheinentzugs Ende

Jänner 2019 beenden musste, gründet die Initiative Lenkberechtigt

mit zwei wesentlichen Zielen: Menschen, die ihren Führerschein wegen

Alkohol am Steuer verlieren bis zur Wiedererlangung begleiten. Die –

oftmals sorglose – Gesellschaft für die Gefahren von Alkohol im

Straßenverkehr sensibilisieren, da gerade in der Vorweihnachtszeit

mehr Unfälle eintreten.



„Die Zeit ohne Führerschein ist in vielen Fällen das Ergebnis einer

persönlichen Krise bzw. kann zu einer solchen ausarten. Es kommt zum

Scheitern von Beziehungen, zum Verlust des Arbeitsplatzes und damit

zu wirtschaftlichen sowie psychischen Problemen. Mein prägendstes

Ereignis war, dass sich ein Kollege nach dem Nachschulungskurs das

Leben genommen hat, weil er den Druck nicht mehr ertragen konnte.

Ich will diese Menschen genau in dieser schwierigen Lebensphase

begleiten und unterstützen“, benennt Weilbuchner seine Motivation

zur Gründung des gemeinnützigen Vereins „Initiative Lenkberechtigt –

Verein für Unterstützung und Beratung zur Wiedererlangung des

Führerscheins“.



Datum: 25.11.2019, 09:30 - 10:30 Uhr



Ort:

Café Landtmann Löwelzimmer

Universitätsring 4, 1010 Wien



