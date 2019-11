ORF-Krimi aus Stadt und Land

Drei neue Landkrimis und „CopStories“-Weihnachtsspecial ab 3. Dezember in ORF 1

Wien (OTS) - „Mörder Feiertage“ mit 360 Minuten Krimispannung made in Austria im Weihnachtsprogramm von ORF 1: Dreimal macht die beliebte ORF-Landkrimi-Reihe wieder Halt in Österreich. In neuen Filmen (jeweils Dienstag um 20.15 Uhr) nehmen Hary Prinz und Miriam Stein den Fall um das „Steirerkreuz“ (3. Dezember 2019) ins Visier, inspizieren Stefanie Reinsperger und Manuel Rubey „Das dunkle Paradies“ (10. Dezember 2019) in Salzburg und lösen Karl Markovics und Stefan Pohl „Das letzte Problem“ (7. Jänner 2020) in Vorarlberg. Und auch in Wien wird für Recht und Ordnung gesorgt, wenn dem „CopStories“-Team um Johannes Zeiler im gleichnamigen Spielfilm-Special eine mehr oder weniger „Stille Nacht“ (17. Dezember 2019, 20.15 Uhr) bevorsteht. Präsentiert wurden die vier neuen Krimis gestern, am Montag, dem 18. November 2019, im ORF-Zentrum in Anwesenheit von u. a. ORF-Programmdirektorin Mag. Kathrin Zechner, ORF-Fernsehfilmchefin Mag. Katharina Schenk, zahlreichen Darstellerinnen und Darstellern, Regisseurinnen und Regisseuren, (Drehbuch-)Autorinnen und (Drehbuch-)Autoren sowie der Produzenten.

ORF-Programmdirektorin Mag. Kathrin Zechner: „Einzigartige Filme“

„Wir haben uns Zeit genommen, gute Geschichten zu suchen – und im engen Verbund der Redaktion einerseits und den Kreativen des Landes andererseits, quasi als Tiefseetaucher, die besten Perlen gefunden. In der Feinheit der regionalen Sprache, mit Mut und Konsequenz bringen wir einzigartige Filme, die das Publikum schätzt: Wir sind Gesicht, Stimme, Seele des Landes – Danke allen Könnerinnen und Könnern – in Stadt wie bei den ,CopStories‘ und Land wie bei den Landkrimis!“

ORF-Fernsehfilmchefin Mag. Katharina Schenk: „Sprachlich authentisch und inhaltlich originell“

„,Steirerkreuz‘, ,Das dunkle Paradies‘, ,Das letzte Problem‘ und ,CopStories – Stille Nacht‘ sind vier außergewöhnliche Filme mit außergewöhnlichen Handschriften, die unser Weihnachtsprogramm veredeln. Aus allen vier Himmelsrichtungen Österreichs kommen Geschichten, die sprachlich authentisch und inhaltlich originell sind. Diese Einzigartigkeit ist es, die Marken wie die Landkrimis und Serien wie die ,CopStories‘ auszeichnen. Für unser Publikum heißt es einfach: zurücklehnen und genießen!“

Landkrimi „Steirerkreuz“

Nach „Steirerblut“ und „Steirerkind“ wird das „Steirerkreuz“ für Miriam Stein und Hary Prinz zum dritten Fall. Die Ermittlungen führen die beiden am Dienstag, dem 3. Dezember, um 20.15 Uhr in ORF 1 ins Mürztal und zu den dunklen Geheimnissen einer der reichsten Familien der Gegend. In weiteren Rollen spielen u. a. Holger Schober, Gisela Schneeberger, Eva Herzig, Johannes Nussbaum, Daniel Keberle, Anna Rot und Julian Weigend. Regie führte erneut Wolfgang Murnberger, der auch wieder gemeinsam mit Maria Murnberger das Drehbuch (nach dem gleichnamigen Roman von Claudia Rossbacher) schrieb. „Steirerkreuz“ ist eine Koproduktion von ORF, ARD Degeto und Allegro Film, mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria und Cinestyria Filmcommission and Fonds.

Claudia Rossbacher: „Trockener Humor und Bodenständigkeit“

Autorin Claudia Rossbacher über den neuesten steirischen Film: „Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich auf ein Wiedersehen mit den LKA-Ermittlern Sandra Mohr und Sascha Bergmann freuen, die einander bei allen charakterlichen Gegensätzen menschlich wieder etwas näherkommen. Diesmal im oberen Mürztal, einer waldreichen steirischen Region, die – abgesehen von Mariazell – noch nicht so bekannt ist. In einem urigen Fall rund um einen toten Sägewerksbesitzer glänzen die Protagonistin und der Protagonist wie gewohnt durch ihre beliebten Wortgeplänkel. Vor allem Bergmanns trockener Humor, der die bodenständige Sandra immer wieder herausfordert, trägt aus meiner Sicht ganz wesentlich zum Erfolg der Steirerkrimis bei. Und solange ihre spezielle Beziehung auch in den Filmen transportiert wird, spielt es für mich keine große Rolle, inwieweit die Drehbücher von meinen Romanen abweichen.“

Landkrimis „Das dunkle Paradies“

Nach ihrem ersten Fall um die „Drachenjungfrau“ gehen Stefanie Reinsperger und Manuel Rubey am Dienstag, dem 10. Dezember, um 20.15 Uhr in ORF 1 zum zweiten Mal in einem Salzburger ORF-Landkrimi auf Verbrecherjagd – und führen in „Das dunkle Paradies“, wo der Mord an einem Edel-Callgirl in einem Nobelhotel in Zell am See Rätsel aufgibt. In weiteren Rollen standen u. a. Andrea Wenzl, Wolfgang Rauh, Clara Mühlthaler, Gerhard Greiner, Michael Menzel, Muriel Baumeister, Nikolaus Paryla und Ulrike Beimpold vor der Kamera. Regie bei diesem ORF/ZDF-Spielfilm führte erneut Catalina Molina. Das Drehbuch stammt von Sarah Wassermair und Catalina Molina (nach Motiven und Figuren von Manfred Baumann). „Das dunkle Paradies“ ist eine Koproduktion von ORF, ZDF und epo-film, mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria und Land Salzburg.

Catalina Molina: „Berührend und spannend“

Regisseurin und Drehbuchautorin Catalina Molina über ihren zweiten Landkrimi: „Es ist ein Krimi und so gibt es auch einen Mord, der geklärt werden muss. Im Mittelpunkt steht natürlich dieser Fall, aber es geht auch um die Geschichte der Kommissarin, so dass sich die private mit der Krimi-Ebene vermischt. Mir persönlich ist es immer wichtig, einen atmosphärischen Film zu schaffen, in dem nicht nur eine Geschichte vorangetrieben wird, sondern in dem es auch Momente gibt, die zum Nachdenken und Fühlen anregen und gleichzeitig lustige und absurde Elemente anzubieten. Es soll berührend und spannend zugleich sein.“

CopStories – Stille Nacht

Nach vier Staffeln werden die ORF-„CopStories“ am Dienstag, dem 17. Dezember, um 20.15 Uhr in ORF 1 nun auch in Spielfilmlänge erzählt. Von der titelgebenden „Stillen Nacht“ fehlt in Ottakring allerdings selbst am Heiligen Abend jede Spur: Denn der Weihnachtsmann hat das Christkind angeschossen. Unter der Regie von Barbara Eder standen für das ORF-Weihnachtsspecial Johannes Zeiler, Serge Falck, Martin Zauner, Claudia Kottal, Murathan Muslu, Kristina Bangert, Martin Leutgeb, Holger Schober, Michael Steinocher, Barbara Kaudelka und David Miesmer vor der Kamera. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Karin Lomot und Mike Majzen. „CopStories“ ist eine Produktion der Gebhardt Productions GmbH im Auftrag des ORF.

Karin Lomot: „Eine stille Nacht wird es sicher nicht“

Was sich das Publikum vom „CopStories“-Film „Stille Nacht“ erwarten darf? Drehbuchautorin Karin Lomot: „Weihnachten. Die schönste und besinnlichste Zeit des Jahres. Von wegen. Vor allem nicht für die Polizisten und Kripobeamten der ehemaligen Kreitnergasse, die selbst auf Herbergsuche sind und an diesem Tag in einem Containerdorf ihren Dienst versehen müssen. Sie sind gefordert, Konflikte zu lösen, Streitigkeiten zu schlichten, Krisen zu bewältigen. Neben Professionalität sind Menschlichkeit und Humor gefragt, besonders an einem Tag zwischen Kitsch und Kommerz, an dem alle nach ein bisschen Wärme suchen. Eine stille Nacht wird es sicher nicht.“

Landkrimi „Das letzte Problem“

Zum zweiten Mal zieht die beliebte ORF-Landkrimi-Reihe nach Vorarlberg: Dort dreht sich am Dienstag, dem 7. Jänner 2020, um 20.15 Uhr in ORF 1 alles um „Das letzte Problem“, wenn – der auch Regie führende – Karl Markovics als einer der Gäste eines Ferienhotels in die Ermittlungen um zwei Mordfälle gerät und sich damit bei der Dorfpolizei nicht nur Freunde macht. In diesem ORF/ARTE-Spielfilm sind u. a. auch Stefan Pohl, Maria Fliri, Max Moor, Sunnyi Melles, Julia Koch, Laura Bilgeri und Marc Hosemann zu sehen. Daniel Kehlmann zeichnet sowohl erstmals für ein Original-Drehbuch als auch für das erste Drehbuch zu einem fiktionalen TV-Projekt verantwortlich. „Das letzte Problem“ ist eine Produktion der Superfilm im Auftrag von ORF und ARTE, gefördert vom Land Vorarlberg.

Daniel Kehlmann: „Das Ergebnis macht mich glücklich“

Drehbuchautor Daniel Kehlmann über seinen ersten Landkrimi: „Als ich von David Schalko gefragt wurde, ob ich einen Landkrimi schreiben wolle, sagte ich: ,Eine Idee hätte ich schon, aber mit der komme ich doch nie durch!‘ Worauf er antwortete: ,Sei dir nicht zu sicher!‘ Und tatsächlich, sowohl die Superfilm als auch der ORF erlaubten mir, mein Drehbuch genauso zu schreiben, wie ich es mir vorgestellt hatte, und Karl Markovics hat daraus in schönster Doppelfunktion als Regisseur und Hauptdarsteller einen Film gemacht, den ich mit Vergnügen und Dankbarkeit ansehe. Die Arbeit an ,Das letzte Problem‘ war von keinerlei Wolken verdüstert, und das Ergebnis macht mich glücklich.“

Die neuen Landkrimis und „CopStories – Stille Nacht“ online und als DVD

Die drei Landkrimis „Steirerkreuz“, „Das dunkle Paradies“ und „Das letzte Problem“ sowie „CopStories – Stille Nacht“ werden auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) als Live-Stream bereitgestellt und nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand (zwischen 20.00 und 6.00 Uhr) angeboten. Die neuen Landkrimis sind zudem jeweils einzeln sowie als 3-DVD-Box ab 13. Dezember bei Hoanzl, im ORF-Shop sowie im Medienhandel erhältlich; das „CopStories“-Weihnachtsspecial erscheint ebenfalls am 13. Dezember.

